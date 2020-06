Mitten in der Corona-Pandemie gestalteten südthüringer Christen ihre eigene Bibel. Die 21 Kapitel des Johannesevangeliums sind fertig und bereits am Pfingstsonntag das erste Mal zum Einsatz gekommen.

Von Susann Eberlein

Nicht nur vor dem Bildschirm hängen, nicht nur im Internet surfen, sondern selbst aktiv werden: Dieser Gedanke steckt hinter dem Bibel-Projekt, zu dem die Pastorin von Bad Liebenstein (Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach), Angelika Hundertmark, in der Osterzeit – und damit mitten in der Corona-Pandemie – aufgerufen hatte. „Ich habe überlegt, was die Gemeindemitglieder jetzt brauchen. In einer Zeit, in der sie zwar nicht gemeinsam Gottesdienst feiern können, aber zusammen etwas schaffen wollen, was auch nach Corona genutzt werden kann“, sagt sie.