Glaskunst: Die Mischung macht es. Alte Kirchen und moderne Fenster bilden in Anhalt immer öfter eine Einheit. Zahlreiche Künstler arbeiten für die „Lichtungen“, ein in Deutschland einmaliges Projekt.

Von Angela Stoye

Die Antwort auf die Frage, ob es so etwas wie die „Lichtungen“ in Deutschland noch einmal gibt, kommt zügig: „Nein“, sagt Konstanze Förster-Wetzel, „meines Wissens nicht.“ Zwar würden auch in anderen Landeskirchen regelmäßig Kirchenfenster erneuert, so die Leiterin des Landeskirchlichen Bauamts in Anhalt. Aber nach Auskunft ihrer Kollegen sei ein Glaskunstprojekt wie in der Landeskirche einmalig. „Auch die Firmen, die Glas für Kirchenfenster herstellen, bestätigen das.