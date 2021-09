Es geht darum, ein Mensch zu sein

Achava Festspiele: Auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt entsteht ein außergewöhnlicher Ausstellungsraum. Die Fotokünstlerin Elena Kaufmann nennt ihn „Kokon“.

Von Claudia Crodel

Ein Oval, gesponnen aus weißem Faden, ein Kokon, bietet vom 19. September an auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt das Ambiente der Ausstellung „Der weiße Faden – Welten frei von Etiketten“. Zu sehen sind Porträtfotografien von zwanzig Frauen, die alle jeweils einer anderen Religionsgemeinschaft angehören. Es sind zwanzig Frauen aus zwanzig verschiedenen Kulturen. "Sie tragen alle dasselbe Kleid. Es ist nicht erkennbar, welche Frau welcher Glaubensgemeinschaft angehört“, erzählt Elena Kaufmann. Sie habe das bewusst so gewählt.

Suche nach Halt in der Welt

Alle diese Frauen haben ihre Geschichten erzählt.