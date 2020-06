Die EKM im Wohnzimmer

Digitale Kirche: Die Rundfunkbeauftragte der EKM sieht die Corona-Krise als steile Lernkurve in Sachen digitales Arbeiten.

Von Ulrike Greim

Was für ein starker Impuls: Deutschland geht in den Lockdown und die Kirche in medias res: Wenn mir alle Werkzeuge aus der Hand geschlagen werden – was dann? Wenn ich meine Gemeindeglieder nicht in der Kirche sehen kann – wie erreiche ich sie? So fragten sich fast flächendeckend Gemeinden der EKM, und ziemlich viele gingen kurzerhand ins Netz.

Binnen weniger Tage wurden gottesdienstliche Formate für die Videoplattform "YouTube", für das örtliche Bürgerradio, das Lokalfernsehen entwickelt, aufgenommen und per WhatsApp oder Rundmail versendet oder auf Facebook eingestellt. Nie war so viel mediales Lernen wie in den letzten drei Monaten.