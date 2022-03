Das Leben ist einzigartig, und es wird enden. Und doch ist der Tod in unserer Gesellschaft meist ein Tabu-thema. Warum wir darüber reden sollten, zeigt eine Wanderausstellung.

Von Claudia Crodel

Der Tod ist wie ein kleiner Berater an meiner Seite.“ Das sagt die 2020 verstorbene Sabine Dinkel in einem Video. Sie ist gerade mal 52 Jahre alt geworden. Das Video ist Bestandteil der Wanderausstellung „Dialog mit dem Ende“, einem Kooperationsprojekt der Körber Stiftung mit Sitz in Hamburg und der Beisheim Stiftung in München. Im Gemeindezentrum des Kirchspiels Halle-Süd wurde die Schau am Aschermittwoch eröffnet und ist noch bis Ostern zu sehen. „In dieser Zeit beschäftigen wir uns ja immer mit der Endlichkeit.