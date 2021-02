Christliche Schulen testen Luftreiniger

Jena/Erfurt(epd) – Die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland will an zwei Standorten Luftreiniger testen. Am Evangelischen Ratsgymnasium in Erfurt wurden die ersten Geräte eines Thüringer Herstellers an den Wänden von drei Klassenräumen der Oberstufe installiert. In den nächsten Wochen sei zudem ein Probebetrieb am Christlichen Gymnasium Jena mit Luftreinigern eines anderen Produzenten geplant. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse werde eine Anschaffung für weitere Standorte in Betracht gezogen. Die Luftreiniger sollen zunächst in den Räumen der Abschlussklassen sowie der Schuleingangsphase genutzt werden, hieß es. Die Stiftung in Trägerschaft der EKM unterhält 24 Bildungseinrichtungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt.