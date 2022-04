St. Nicolai: Die Eisleber Kirche wird zum Archiv für den Kirchenkreis und zum Kolumbarium. Letzeres ist vor wenigen Wochen in Betrieb genommen worden.

Von Claudia Crodel

Wie die Häuser in einer Stadt stehen die schwarzen Schränke mit ihren gotischen Giebeln im Schiff der Nicolaikirche. Gefertigt wurden sie von der Halberstädter Firma Möbel-Manufaktur. Die Oberflächen sind geköhlt. Zwischen den Flügeln der Schranktüren durchbricht ein helles Kreuz, das Zeichen der Auferstehung, die dunkle Fläche. Und es dient zum Öffnen der Schränke. Es sind Urnenschreine: 48 Urnen passen in einen Doppelschrank. Die Oberfläche der Schranktüren ist in Rechtecke unterteilt.