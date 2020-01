Erfurt (epd) - Mit einem Vortrag von Elmar Kriegler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung startet die Reihe der Erfurter Collegium-maius-Abende am Donnerstag in das Jahr 2020. Der Wissenschaftler spreche zum Thema "Klimawandel - eine globale Herausforderung", teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am Freitag in Erfurt mit. Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Hauptgebäude der alten Erfurter Universität, das Collegium maius, beherbergt nach seinem Wiederaufbau seit 2011 das Landeskirchenamt der EKM.

Kriegler wolle mit seinem Vortrag auf die Auswirkungen der Hitzewellen der vergangenen zwei Sommer hinweisen, hieß es. Diese hätten für tauende Permafrostböden im Norden Kanadas und Sibiriens gesorgt, dabei habe sich organisches Material zersetzt und es seien enorme Mengen an Treibhausgasen freigeworden.

Die Reihe werde am 26. März mit dem Geraer Pfarrer Frank Hiddemann fortgesetzt. Der Leiter der Ökumenischen Akademie Gera/Altenburg werde unter dem Motto "Wir müssen reden. Wege aus der Moralisierung der Politik" über seine Erfahrungen mit einer Diskussionsreihe mit Vertretern der AfD berichten. Im Laufe des Jahres würden zudem noch Michael Beintker von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Astrid Withulz von der Kirchlichen Frauenarbeit der Landeskirche Sachsen und Altbischof Axel Noack im Collegium maius erwartet.