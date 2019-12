Von den Hirten lernen, was ewiger Advent bedeutet – davon handelt der vierte Teil unserer Advents- und Weihnachtsserie zu Lukas 2, Verse 8 bis 20.

Von Kristin Jahn

Wer nicht mehr warten kann, der lässt sich nichts mehr sagen in der Welt. Der hält seine Position für die einzig richtige. Herodes war so ein Typ. Seine Meinung war absolut. Was er sagte, war richtig. Er hat seine Gegner mundtot gemacht und sich benommen, als wäre er Gott. Die drei Weisen aus dem Morgenland waren da ganz anders. Sie hielten es für möglich, dass alles auch eine zweite und dritte Sichtweise hat. Sie haben sich aufgemacht. Sie hatten gehört, was Herodes sagt, aber sie wollten auch wissen, was dieses Jesuskind sagt, und sind losgezogen in der Nacht.