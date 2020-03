Blick in die Bibel: Dieser Teil unserer Fastenserie zur Zuversicht widmet sich den Ratschlägen der Bibel gegen Zukunftsangst und Pessimismus.

Von Sabine Kuschel

Wie soll das gehen in Anbetracht der allgegenwärtigen Sorgen um unsere Erde, die manchmal sogar in eine Weltuntergangsstimmung ausarten? Viele Menschen sagen, dass sie Angst um unsere Welt haben. Wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern, mahnen sie, gebe es für unseren Globus keine Zukunft. Das Motto der diesjährigen Fastenaktion will uns anhalten, unsere Gedanken und Worte zu prüfen und zu fragen: Gebe ich meinem Pessimismus Futter?

Mit ihren Aussagen über die Zuversicht kann die Bibel für uns ein Korrektiv sein.