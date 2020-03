Traditionen sichtbar machen

Die jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt sind nicht groß. Angesichts eines zunehmenden Antisemitismus gibt es eine große Verunsicherung, sagt der Ansprechpartner für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt und gegen Antisemitismus, Wolfgang Schneiß

Seit November 2018 haben Sie die Aufgabe übernommen, sich mit dem Problem des Antisemitismus sowie dem jüdischen Leben in Sachsen-Anhalt auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch der Aufbau eines bundesweiten Informationssystems über antisemitische Vorfälle. Wie weit sind Sie damit gekommen?

Wolfgang Schneiß: Wir werden unsere Problemanalyse "Antisemitismus in Sachsen-Anhalt" im März vorlegen. Ursprünglich sollte diese schon im Herbst abgeschlossen sein, allerdings sind unsere Bemühungen durch den Anschlag am 9. Oktober komplett überrollt worden.