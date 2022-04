In diesem ersten Kriegsjahr nach achtzig Jahren Waffenschweigen will ich auf ein Kriegsbild von 1942 verweisen. Es ist nur ein Holzschnitt – in Schwarz-Weiß. Ich sehe es seit über vierzig Jahren. Erst in der Passionszeit 2022 begreife ich es.

Von Von Rolf Wischnath

Das Bild ist genau achtzig Jahr alt. Es trägt die Unterschrift „Grablegung“. Der Name des Holzbildschnitzers ist Hellmuth Muntschick.

Geboren ist er 1910 im sächsischen Radeburg. Seine Kindheit verbrachte Muntschick in Bischofswerda, dem Tor zur Oberlausitz. Der tiefgläubige Lutheraner studierte an den Kunstakademien in Dresden, Wien und Leipzig. Nach einer Ausstellung 1936 in Dresden wurde er als „entarteter Künstler“ mit dem Reichskunstverbot belegt. Er war ein unangepasster Gegner des NS-Regimes und Pazifist.