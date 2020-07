Selbstverständlich war für viele der Sommerurlaub in fremden Gefilden. Das Reisen wird in den nächsten Wochen und Monaten in jedem Fall anders sein. Viele werden zuhause bleiben.

Von Kerstin-Marie Berretz

In diesem Jahr ist alles anders. Die Corona-Krise hat das ganze Leben auf den Kopf gestellt und viele Pläne zunichte gemacht. Und auch, wenn der Lockdown vorbei ist und die Grenzen zu den Nachbarländern langsam wieder geöffnet wurden, müssen doch viele Menschen ihre Urlaubspläne in diesem Jahr ändern oder ganz begraben. Das Virus ist immer noch in der Welt, und in vielen Ländern hat es viel schlimmer gewütet als bei uns in Deutschland.