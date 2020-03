Von Johann Hinrich Claussen

Ob es an meinem zunehmenden Alter oder gar an meinem Geschlecht liegt? Eine betrübliche Tatsache ist, dass ich mich viel seltener als früher für Romane begeistern kann. Zwar lese ich immer noch viel und gern, aber vor allem Historisches und Sachliches, kaum Erzählerisches. Eine jüngere Frau und Branchenkennerin erklärte mir, dass sei bei den meisten älteren Männern so.

Schmeichelhaft fand ich das nicht, doch erinnerte es mich an einen Ausspruch meines über 90 Jahre alten Patenonkels: „Ich lese keine Romane mehr, ich habe selbst genug Geschichten erlebt. Ich muss mir nichts mehr erzählen lassen. Meine letzten Tage will ich dafür nutzen, diese verrückte Welt zu verstehen.“ Das kann ich nachvollziehen, obwohl ich erst Mitte 50 bin.