Mission Neuendettelsau: In ihrem neuen Roman leuchtet Katharina Döbler die eigene Familiengeschichte aus – zwischen christlichem Sendungsbewusstsein und Rassismus.

Von Andreas Malessa

Überlieferungen, das weiß ich heute, bestehen zum großen Teil aus Verschwiegenem“, schreibt die Katharina Döbler. „Das Schweigen und die Ausflüchte meiner Familie, voll wiederholter Anekdoten, die die tatsächlichen Ereignisse unterhaltsam verhüllen.“ Auf den Familientreffen ihrer Kindheit segelt stets ein „Geisterschiff mit frommen Toten“ vorbei, dem sich Katharina genervt entzieht. Als Jesuspeople-Hippie in München, als Punkrocksängerin in Westberlin, als anarchistisch beseelte Studentin in der Hausbesetzer-Szene.