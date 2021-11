Porträt: Mit dem Kinderwagen entdeckte sie einst Erfurt. Die Alte Synagoge hatte sie dabei stets fasziniert. Nun hat die Schriftstellerin und Theologin Anne Bezzel einen Roman über das Erfurter Judenpogrom im Jahr 1349 geschrieben.

Von Angelika Reiser-Fischer

Ohne Fahrrad ist Anne Bezzel in Erfurt kaum anzutreffen. Am liebsten radelt sie dann durch die Altstadt. Hier kennt sie sich aus, kennt jede Ecke. Fast besser als mancher Erfurter. „Ich hatte mich sofort in die Stadt verliebt“, sagt die studierte Theologin.

Aus dem fränkischen Ansbach stammend, hatte Anne Bezzel als Studentin für Kirchengeschichte vor Jahren Erfurt bei einer Exkursion kennengelernt. Das war 2002. Und als ihrem Mann vier Jahre später ein Job in Erfurt angeboten wurde, war sie begeistert: „Herrlich!