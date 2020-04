Von Werner Thiede



Schon vor Ausbruch der Corona-Krise hatte die neue EU-Kommission die Digitalisierung zu einem Top-Thema erklärt. Jetzt wird die Pandemie funktionalisiert, um die technokratische Programmatik voranzutreiben. Die zunehmende Nutzung digitaler Techniken während der Pandemie für Schulersatz und virtuelle Kontakte bildet eine willkommene Steilvorlage für längst angesagte Bestrebungen.

Aber wie solidarisch ist man da mit den Verlierern der digitalen Revolution? Sind all die digitalisierungskritischen Stimmen rund um die Welt plötzlich erledigt? Soll nunmehr verschwiegen werden, dass die Digitalisierung zunehmend die Privatsphäre bedroht und totalitäre Verhältnisse begünstigt? Prompt wird ja die Pandemie in China, Ungarn und Moskau zur Verstärkung von Maßnahmen genutzt, die einer smarten Diktatur nahekommen.

So rühmte man sich Ende März in Moskau, mithilfe digitaler Informationssysteme werde man in Kürze die Bewegungen der Bürger vollständig unter Kontrolle haben. Selbst in Deutschland wird bereits das Handy-Tracking sehr ernsthaft erwogen – primär noch auf freiwilliger Basis. Es könnte auch anders kommen: Nachgedacht wird offenbar über digitale Zertifizierungen, die zeigen, wer getestet oder geimpft wurde. Sollte diese oder die nächste Corona-Krise am Ende gar als Vorwand zur totalen Überwachung der Menschheit per Mikrochip herhalten? Und wird der rasant steigende Wert von Hygiene dazu benutzt werden, die Digitalisierung des Bezahlens, also die Abschaffung des Bargelds voranzutreiben?

Umweltbelastungen fördern Pandemien

Gewiss könnte die Corona-Krise eine Chance zu Besinnung und Umkehr sein. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat schon vor der Pandemie erklärt: „Wenn wir die Digitalisierung unverändert fortsetzen, wird sie zum Brandbeschleuniger für die ökologischen und sozialen Krisen unseres Planeten.“ Doch die derzeitigen Signale zeugen von wenig Umkehrbereitschaft. Bereits 2001 hatte Till Bastian in dem Buch „Die lautlosen Gegner. Seuchen gefährden unsere Zukunft“ Pandemien als Konsequenz aus den wachsenden Umweltbelastungen vorhergesagt. Dabei scheut sich die Bundesregierung nicht, in ihrem neuesten Mobilfunk-Bericht anzukündigen, die Digitalisierung werde „zu einer starken Zunahme der drahtlosen Kommunikation insgesamt, mit vermehrtem Einsatz elektromagnetischer Felder und damit auch zu einer insgesamt höheren Belastung der Bevölkerung führen.“

Warum muss da noch der so umstrittene 5G-Mobilfunk flächendeckend zur Anwendung kommen? Würde nicht sein Einsatz in ausgewählten Zusammenhängen genügen? Kurz und gar nicht gut: Die Corona-Krise dürfte kaum einsichtsvolle Umkehr bewirken, sondern im Gegenteil längst als bedenklich Markiertes noch forcieren.

Der Autor ist Pfarrer i. R. und apl. Professor für Systematische Theologie.