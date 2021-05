Indien: Höchststand an Corona-Neuinfektionen

Neu-Delhi (epd) – Indien meldet einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen. Das Land verzeichnete am 30. April 386 452 neue Ansteckungen binnen eines Tages, wie die Zeitung "Indian Express" berichtete. Zudem gab es 3293 neue Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Indien hat damit seit Beginn der Pandemie mehr als 208 000 Corona-Tote zu beklagen. Die Gesamtzahl der Corona-Erkrankungen stieg auf 18,7 Millionen Fälle.

Die Diakonie Katastrophenhilfe rief zu Spenden auf. "Die Berichte, die uns aus indischen Krankenhäusern erreichen, sind erschütternd", sagte Dagmar Pruin, Präsidentin des Hilfswerks. "Die Weltgemeinschaft muss nun gemeinsam alle Kraft aufbringen, um Zehntausende Tote in Indien zu verhindern." Die Diakonie Katastrophenhilfe leistet Soforthilfe und verteilt Mahlzeiten, Corona-Masken und Hygiene-Artikel. Millionen Menschen in Indien lebten in Slums und hätten keinen geregelten Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem.

Die örtlichen Behörden klagen auch über einen Mangel an Impfstoff, obwohl Indien der weltgrößte Impfstoffhersteller ist. Nicht einmal zwei Prozent der indischen Bevölkerung von fast 1,4 Milliarden Menschen sind bislang immunisiert.