Von Patricia Averesch

In Italien, Spanien und den USA sind laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) wegen der Corona-Pandemie zuletzt deutlich weniger Organe transplantiert worden. «Es gibt in den Ländern zum Teil dramatische Rückgänge», sagte der medizinische Vorstand der Stiftung, Axel Rahmel. In Deutschland müssten schwer kranke Menschen aktuell nicht länger auf ein lebensrettendes Organ warten, fügte er hinzu. Die Zahl der Organspenden im März dieses Jahres sei etwa so hoch wie im vorigen Jahr.

Trotz der zusätzlichen Belastung der Krankenhäuser würden Organspender in Deutschland weiterhin gemeldet und Organe transplantiert, betonte Rahmel.