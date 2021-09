Wir wollten missionieren

Ein letztes Mal: Der Journalist Andreas Malessa und der Aktionskünstler Arno Backhaus haben eine gemeinsame Vergangenheit. 30 Jahre danach wollen sie diese Zeit noch einmal aufleben lassen. Willi Wild hat mit den beiden über die wilden 70er, Ausdruckstanz in Gemeindehäusern und zweistündige Grußworte gesprochen.

Ihr habt den Soundtrack für eine Generation junger Christen geliefert. Für die, die euch nicht kennen: Wer wart ihr, und was habt ihr gemacht?

Andreas Malessa: Vor 50 Jahren, 1972, angefangen; 1991 aufgehört. Damals war Pop-Musik in der Kirche noch skandalumwittert. Wenn eine Gruppe ankündigte, mit Keyboard und Schlagzeug den Altar zu verunstalten, dann lag Skandal in der Luft, und das hat schon mal die Säle gefüllt. Unabhängig von der Qualität des Dargebotenen.