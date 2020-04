Wasser fließt in der Bibel reichlich: Es bedeutet als Quelle zu Beginn der Schöpfung das Leben, aber mit der Sintflut auch den Tod.

Von Heiner Urmoneit

Boah ey, ein Pool! Kann man da drin baden?“ Mit großen Augen kommen die Kinder in die Mitte der St.-Petri-Pauli-Kirche in Eisleben zum Taufbrunnen. „Würdet ihr da drin baden wollen?“ „Ist das Wasser kalt?“ „Fasst doch mal rein!“

Und schon sind wir mitten im Gespräch über Wasser, in dem man baden kann. Wasser, das erfrischt. Wasser, ohne das kein Leben möglich ist. Wasser kann gefährlich sein …

Beim Konfi-Workshop beantworten die Jugendlichen aus dem Stegreif die Frage: Warum Wasser bei der Taufe? Welche Rolle spielt es? Die häufigsten Antworten: Wasser reinigt (irgendwie von den Sünden). Wasser ist Grundlage des Lebens.