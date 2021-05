Tausend Jahre sind ein Dom

Merseburg: Um das bedeutendste Bauwerk der Stadt ranken sich Legenden. Es sah gute und schlechte Zeiten. In diesem Herbst soll sein Weihejubiläum gefeiert werden.

Von Bernhard Halver

Da steht er nun schon eine halbe Ewigkeit "an der Saale hellem Strande", unser Merseburger Dom. Er ist bestimmt nicht eine der größten Kathedralen unseres Mutter- und Vaterlandes. Diesen Ehrgeiz hat Merseburg nie besessen. Aber, so sind sich zumindest alle einig, die dieser Dom einmal in seinen Bann gezogen hat, er ist einer der schönsten und der edelsten. Alles ist wohlproportioniert und aufeinander abgestimmt. Jedes Jahrhundert hat seine Spuren am Gebäude hinterlassen. Erst zusammen ergeben sie das, was unsern Dom ausmacht. Wir feiern in diesem Jahr das 1000. Jubiläum der Domweihe.