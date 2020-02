Journalisten sollen die Wirklichkeit abbilden und dabei spannende Geschichten aus dem Leben erzählen. Ihre Texte sollen exakt und verständlich sein. Wer in Kindergärten recherchiert, trifft dort noch immer eher auf Erzieherinnen als auf Erzieher – und sollte dies im Text auch wiedergeben.

Gender-Sternchen (Pfarrer*innen), das Binnen-I (PfarrerInnen), ein Unterstrich (Pfarrer_innen) oder der Zusatz „männlich, weiblich, divers (m, w, d)“ nach dem generischen Maskulinum: Die Möglichkeiten sind vielfältig und werden in Redaktionen ebenso diskutiert. Manche gehen dabei konsequente Wege: Künftig erscheint das Fachmagazin "Journalist" in der Hälfte der Auflage als "Journalistin".

Premium Mehr lesen?

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen zahlungspflichtigen Premium-Artikel.

Um den Beitrag ganz bzw. im Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen zahlungspflichtigen Premium-Artikel.Um den Beitrag ganz bzw. im E-Paper lesen können, benötigen Sie ein Glaube+Heimat-Digital-Abo. Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dann melden Sie sich bitte



Sie haben noch kein Digital-Abo?

Dann registrieren Sie sich Dann melden Sie sich bitte hier mit Ihren Zugangsdaten an.Dann registrieren Sie sich hier Digital-Abo abschließenAnmelden für Digital-Abonnenten