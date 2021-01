Liturgie in der Pandemie

Corona: Um Menschen vor einer Ansteckung zu schützen, verzichten Gemeinden auf viele Elemente im Gottesdienst. Das ist eine Gefahr für das pro-testantische Selbstverständnis, aber auch eine Chance, meint Erik Dremel, Liturgiewissenschaftler an der Kirchenmusikhochschule Halle. Die Fragen stellte Katja Schmidtke.

In meiner Gemeinde ist die Liturgie mit Wiederaufnahme der Gottesdienste nach dem ersten Lockdown ausgedünnt worden. Sehen Sie die Liturgie des Gottesdiensts in Gefahr?

Erik Dremel: Es ist klar, dass sich auch die Liturgie an Anforderungen der Corona-Pandemie anpassen muss, wenn es darum geht, die Teilnehmenden vor Infektionen zu schützen.