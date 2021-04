Die Geschäftsführer der fünf Tagungshäuser der EKM haben einen Bericht vorgelegt, wie bis 2024 die landeskirchlichen Zuschüsse um 60 Prozent reduziert werden können. 2020 wurden 1 790 400 Euro gezahlt. Davon dienten 1,2 Millionen Euro dem Erhalt und der Sanierung der Gebäude; 590 400 Euro finanzierten das operative Geschäft der Burg Bodenstein, des Klosters Drübeck sowie der Jugendbildungsstätte Junker Jörg.

Auf Antrag des Synodalen Ernst-Ulrich Wachter beschloss die Synode im Herbst 2019, dass der Eigenbetrieb „Tagungs- und Begegnungsstätten der EKM“ Vorschläge erarbeiten solle, wie der Zuschuss der Landeskirche "deutlich zurückgefahren" werden könne. Möglichkeiten dafür werden laut Bericht vor allem in Preiserhöhungen gesehen –für Übernachtungen sollen die Preise im Kloster Drübeck sowie in Junker Jörg um 20 Prozent, auf Burg Bodenstein um 10 Prozent steigen. Zudem sei etwa durch den Einsatz von Fertigprodukten in der Küche eine Verringerung des Personaleinsatzes denkbar. Weiter heißt es, "auch die Reduzierung des Einsatzes von deutlich teureren Bio-Produkten muss geprüft werden."

Eine Überarbeitung des Personalkonzepts war im vergangenen Jahr wegen pandemiebedingter Schließungen nicht möglich. "Durch den Beschluss wird uns eine Entscheidung zwischen kirchlichem Auftrag und Wirtschaftlichkeit aufgezwungen", sagte Cornelia Thönert, Geschäftsführerin des Zinzendorfhauses in Neudietendorf und der Eisenacher Jugendbildungsstätte, der Kirchenzeitung.

Pfarrer Ernst-Ulrich Wachter begründete seinen Antrag damit, dass er in der "Defizit-Finanzierung" aller Tagungshäuser nicht die Kernaufgabe der Kirche sehe. Zudem seien einige für Gemeindegruppen jetzt schon unbezahlbar. "Reine Prestigeobjekte können wir uns nicht leisten", sagt er und plädiert für eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Häuser, zu denen außer den bisher genannten auch das Augustinerkloster in Erfurt gehört.

meine-kirchenzeitung.de/kommentar

(red)