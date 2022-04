Flüchtlingshilfe: Der Berliner Bischof Christian Stäblein ist vom Rat der EKD zum Beauftragten für Flüchtlingsfragen ernannt worden. Benjamin Lassiwe hat mit ihm gesprochen.

Was sind Ihre Aufgaben als Flüchtlingsbeauftragter?[/b]

Christian Stäblein: Die Herausforderung, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, ist das Gebot der Stunde. Und da sehe ich, dass wir in allen Glied-kirchen Enormes leisten. Darüber bin ich froh und dankbar. Zu den Aufgaben gehören alle Fragen, die das Miteinander von Politik und Kirche und Staat und Kirche in den Flüchtlingsfragen klassischer Art berühren, von Asylpolitik bis Einwanderung. Es geht bei dieser Beauftragung nicht in erster Linie um das operative Geschäft: Die Landeskirchen sind dort alle bereits gut aufgestellt.