Erfurt (kna) - Mit einem Gottesdienst im Erfurter Dom ruft Erfurts katholischer Bischof Ulrich Neymeyr zu Gebet und Spenden für die Ukraine auf. "Wir werden einen langen Atem brauchen", sagte der Bischof am Dienstag in Erfurt. Ein Kriegsende, das von allen herbeigesehnt werde, sei noch nicht in Sicht. Schon jetzt hätten Millionen Menschen, meist Frauen, Kinder und Alte, die von russischen Truppen verwüstete Ukraine verlassen müssen.

Neymeyr feiert die Messe am Freitag um 18 Uhr gemeinsam mit Yaroslav Sadovyy, einem Priester der ukrainisch-katholischen Gemeinde in der Thüringer Landeshauptstadt. Die Feier findet im Rahmen der Marienweihe Russlands und der Ukraine durch Papst Franziskus statt. Weltweit finden dazu begleitend Gottesdienste und Gebete statt. Die Menschen in den beiden Ländern sollen dadurch dem besonderen Schutz der Gottesmutter Maria anvertrauen werden.

Neymeyr sagte, die Einrichtungen der Caritas stellten sich auf die zu erwartenden Flüchtlinge ein und würden den schon in Thüringen Angekommenen helfen. Ein gemeinsamer Krisenstab von Bistum und Caritas sei eingerichtet. Auch stehe die Caritas im Bistum Erfurt mit staatlichen Stellen in Verbindung, um die Aufnahme und Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge zu unterstützen.

Zudem habe das Bistum Erfurt 50.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung gestellt. 25.000 Euro sind demnach als Vor-Ort-Hilfe an die ukrainische Caritas überwiesen worden. Die andere Hälfte des Betrages fließt in einen Fonds, mit dessen Mitteln der hiesige Caritas-Verband in Thüringen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet unterstützt.

Die deutschen katholischen Bischöfe hatten in einem am Dienstag verbreiteten bundesweiten Aufruf um Spenden "für diejenigen gebeten, die in der Ukraine ausharren, und für die Flüchtlinge, die in deren Nachbarländern versorgt werden müssen oder nach Deutschland gekommen sind".