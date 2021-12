Sie hatten keinen Platz in der Herberge, heißt es im Lukasevangelium. Wie ist es heute um die Willkommenskultur für Fremde in der Kirche bestellt?

Von Petra Albert

Migration polarisiert die gesellschaftliche Debatte, insbesondere dann, wenn Menschen aus Krisenstaaten kommen, um einen Asylantrag zu stellen. Was lösen die Nachrichten und Bilder aus, die uns vom Mittelmeer, von der belarussisch-polnischen Grenze, aus Griechenland, Afghanistan oder den Folterlagern in Libyen erreichen? Welche Gefühle entstehen? Vielleicht eine Mischung aus Hilflosigkeit, Entsetzen, Angst und Hilfsbereitschaft? So wie es jetzt ist, kann es doch nicht weitergehen. Aber wie sonst? Politische Lösungen sind gefragt.