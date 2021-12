An sechs zentralen Orten konnte man sich am ersten Adventssonntag in Sachsen gegen das Coronavirus impfen lassen.

Möglich war das unter anderem in der Dresdner Frauenkirche oder in Leipzig in der Nikolaikirche und in der Propstei Sankt Trinitatis (Foto).

Hier bildeten sich zwei Schlangen: eine für den Gottesdienst und eine längere fürs Impfen.

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und das katholische Bistum Dresden-Meißen arbeiteten bei der Aktion mit dem Deutschen Roten Kreuz und niedergelassenen Ärzten zusammen. Insgesamt wurden 1620 Impfdosen verbraucht.