Von Großbritannien aus geht gerade eine Segenssong im Internet "durch die Decke". Seit das Lied am 3. Mai auf Youtube veröffentlicht wurde, wurde es bis jetzt über 2,4 Millionen Mal aufgerufen. Ein Bündnis von 65 Kirchen hat den Song eingespielt, basierend auf dem alten aaronitischen Segen:

Auf Youtube heißt es dazu:

"In dieser einzigartigen und herausfordernden Zeit im Vereinigten Königreich haben sich über 65 Kirchen und Bewegungen, die Hunderte von anderen vertreten, online zusammengeschlossen, um einen Segen über unser Land zu singen. Unser Wunsch ist es, dass dieses Lied Sie mit Hoffnung erfüllt und Sie ermutigt.

Aber die Kirche singt nicht einfach einen Segen, wir wollen jeden Tag praktisch ein Segen sein. Viele der in diesem Lied enthaltenen Kirchen haben dazu beigetragen, mehr als 400.000 Mahlzeiten an die am stärksten gefährdeten und isolierten Menschen in unserer Nation zu liefern, seit der Shutdown wegen COVID-19 begann.

Unsere Gebäude mögen geschlossen sein, aber die Kirche ist sehr lebendig! "

The Lord bless you

And keep you

Make His face shine upon you

And be gracious to you

The Lord turn His

Face toward you

And give you peace

As we receive, we agree, amen

Chorus —

Amen, amen, amen

May His favor be upon you

And a thousand generations

And your family and your children

And their children, and their children

May His presence go before you

And behind you, and beside you

All around you, and within you

He is with you, He is with you



Original Song “The Blessing” by Cody Carnes, Kari Jobe and Elevation Worship.