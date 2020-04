Von Willi Wild

Das hat es noch nicht gegeben. Ostern ohne Osternächte, ohne festliche Auferstehungsfeiern, ohne Gottesdienste, ohne Musik, Gesang und Glockenläuten. Halt. Die Glocken läuten, und vermutlich werden wir dem Ruf zum Gottesdienst so bewusst wie noch nie lauschen.

Auch Gesang, Musik und eine Auferstehungsfeier sind möglich. Aber eben ganz anders als sonst. Zu Hause, im engsten Familienkreis. Und wir als Kirchenzeitung mittendrin.

Zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Geschichte von »Glaube + Heimat« versorgen wir alle Kirchengemeinden mit Gratis-Exemplaren. Eine logistische Herausforderung, die annähernd 10 000 Zeitungen in Corona-Zeiten zu verteilen. Vielen Dank an alle Mitwirkenden!

Wir wollen damit zum einen den schmerzlichen Verlust der räumlichen Nähe in den Kirchen lindern. Die Zeitungen sind auch für jene gedacht, die nicht im Internet aktiv sind und sich durch die Lektüre mit der großen mitteldeutschen Gemeinde verbunden fühlen können.

Mit dem Vorschlag für eine Andacht beim Osterfrühstück, den Osterworten der leitenden Geistlichen, dem "Wort zur Woche", der Predigt-auslegung sowie den Impulsen zur Passion und zum Karfreitag, liefern wir die geistliche Nahrung, aktuelle Berichte und Geschichten frei Haus.

Zudem wird diese Osterausgabe im Internet auf unserem Portal "meine-kirchenzeitung.de" kostenlos bereitgestellt.

Der Bischof der Landeskirche Hannovers hat es auf den Punkt gebracht: "Ostern fällt nicht aus. Ostern fällt nie aus. Die Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi ist ein Termin für alle Ewigkeit." In diesem Sinne, ein gesegnetes Auferstehungsfest im Kreise Ihrer Lieben.