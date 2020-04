Die Kirchengemeinden und Kirchenkreise der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) reagieren mit zahlreichen Angeboten auf die Corona-Krise, um damit für Zuversicht, Trost und gegenseitige Hilfe zu sorgen.



Mehr Informationen dazu, wo und wie das Gemeindeleben trotz Gottesdienst-Verbot derzeit stattfindet, sind hier in der Übersicht nach Kirchenkreisen zusammengetragen. Termine, Aktionen, Hilfsangebote finden Sie immer aktuell auch auf der Internetseite der EKM.

Altenburger Land

Bläserdienst

Die Bläser des Posaunenchores Göpfersdorf ermutigen zum aktiven Bläserdienst. Das kann nicht als ganzer Chor geschehen. Aber wenn ein oder zwei Bläser mit ihren Instrumenten vom eigenen Grundstück, vom Balkon, aus dem Fenster oder vor der Kirche 2-3 Choräle spielen, gibt das Trost und Hoffnung in dieser schweren Zeit. In Göpfersdorf wird man sonntags um 10.30 Uhr und wochentags zwischen 18.30 und 19 Uhr zu hören sein.

Kontakt: Pfarrer Jörg Bachmann, Tel. 03448-3890595 Email:pfarrerb@pfarrerb.de

Hoffnung hamstern und verteilen …

Andachten, Gedankensplitter, Besinnungen in der Passionszeit und in der Zeit der Krise - zum Nachdenken und Beten: Video und Podcast auf der Webseite des Kirchenkreises Altenburger Land

https://suptur-abg.de/evang-luth-kirchenkreis-altenburger-land/hoffnung-hamstern-und-verteilen.html

Alles hat zu, aber der Himmel hat immer noch auf.

Gebete können noch abgegeben werden. Unbegrenzt. Die Kirchentür ist zu, aber Gott ist auf. Er hört und er hört mir zu. Das ist das Wunder, und Gott weiß um deine Angst und Not. Ein Wort kann in Zeiten wie diesen eine Brücke sein, unter der Tür durchgeschoben, ins Netz gestellt, online, per WhatsApp oder Mail. Ein kleines, liebesrotes Wort. So bleibt keiner allein. So wird keiner stumm, so kommt die Sehnsucht in die Welt. So bleiben wir zusammen und hängen am Wort. Der Himmel hat noch auf und die Blumen blühen noch und der Frühling geht mit aller Gewalt quer übers Land. Keiner will jetzt abends noch Krimis sehen, denn alles ist schon schlimm genug. Es reicht mir zu wissen, was im Krankenhaus geschieht. Dort wird auf manchem Zimmer jetzt einsam geweint, es gibt Senioren, die versterben ohne Händedruck, weil kein Verwandter mehr zu ihnen darf. Das ist Krimi genug. Der Himmel hat noch auf und die Bibel auch.

Eine Kerze nehmen, eine Hausandacht, eine Kerze entzünden, ein kleines Gebet am Küchentisch: Gott, hörst Du mich, hörst du uns noch? Und Jesaja sagt: Gott ist da für dich, will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Sanft, liebevoll, warm. Kirche ist in diesen Zeiten anders: Wir versammeln uns nicht und haben einander doch gut im Blick. Wir achten darauf, was es jetzt braucht. Wir kaufen für alte Menschen ein. Wir singen füreinander am Telefon. So einfach kann Kirche sein. Wir senden ein Bild, an den, der uns fehlt. Wir stellen ihm einen Engel an die Seite und beten zu Gott, für die, die jetzt ganz alleine sind.

So einfach kann Kirche sein. Wir werden in biblische Zeiten gestellt, aber keiner bleibt damit allein.

Wir singen abends ein Lied: Der Mond ist aufgegangen, auch in dieser Nacht. Wir stolzen Menschenkinder sitzen allein, allein, getrennt und doch vereint. Abends am Fenster, um Acht. Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! Ein Wort, in unsren Sonntag gestellt.

Freuet euch über die Stadt. Die Stadt – das ist Gottes ganze Welt, alles was in ihr lebt und webt. Diese Stadt lieben, heißt jetzt, die Städte zu meiden, nicht mehr rauszugehen. Den Frühling von Ferne nur anzusehen und wenn, dann möglichst allein. Es aushalten, dass man die Kinder grad nicht besuchen kann, weil sie in Quarantäne sind. Die Stadt lieben, heißt jetzt, nicht auf seinem Recht zu bestehen. Die Eltern nicht mehr zu küssen und zu umarmen. Sich das aufzusparen, ihnen Bilder zu senden, weil umarmen nicht geht, einen Podcast senden, ein Telefonat, eine Umarmung mit einem lieben Wort. Die Welt zu lieben, heißt jetzt, zu Hause zu sein, nur so retten wir mit Gottes wunderbare Welt und das Leben, das er uns gab.

Kontakt: Kirchenkreis Altenburger Land, Tel. 03447-89580-12, Fax: 03447-89580-11

kirchenkreis-altenburgerland@ekmd.de

Apolda-Buttstädt

Gottesdienst wird gestreamt

Gregor Heidbrink macht ihn und ist auch im Chat zu erreichen.

https://www.kirchenkreis-apolda-buttstaedt.de/

Kontakt: Gregor Heidbrink, Tel. 03644-651624, gregor.heidbrink@suptur-apolda.de

Der 12-Kirchen-Funk - Eine Sendung mit Segen

Die Kirchspiele Buttelstedt und Neumark sind während der Zeit der Corona-Pandemie über einen Podcast miteinander in Verbindung. Das Online-Angebot „Der 12-Kirchen-Funk - Eine Sendung mit Segen“ soll einmal wöchentlich mit je einer neuer Folge erscheinen. Der Podcast ist abrufbar über die Streaming-Plattformen Spotify und Anchor.fm. Die Hörsendung bietet Gebet, eine Bibelgeschichte und Auslegung, Vaterunser und Segen. Zu Beginn gebe es Nachrichten aus dem Pfarrbereich. Stefanie Senftleben begleitet die Sendung mit ihrem Akkordeon. Die Gemeinde kann mitgestalten, z.B. Musik aufnehmen, Texte, Gebete und Fürbitten: https://anchor.fm/hendrik-mattenklodt

Kontakt: Pfarrer Hendrik Mattenklodt, Buttelstedt, Tel. 036451-60336 oder mobil: 0152–29569255, Hendrik.Mattenklodt@suptur-apolda.de

Arnstadt-Ilmenau



Lichtblick

In dieser Zeit der Angst und der Verunsicherung wollen wir ein Zeichen der Gemeinschaft setzen.

Eine brennende Kerze soll uns miteinander verbinden. Gott ist bei uns - und auch wir wollen aufeinander achten und füreinander da sein.

So laden wir Sie/Euch ein, um 19 Uhr eine Kerze im Fenster anzuzünden und das Vaterunser zu beten.

Auf unserer Internetseite (www.verband-wachsenburgkirche.de) sind auch ein weiteres Gebet und ein Psalm zu finden.

Kontakt: Pfr. i. R. Mikle Damm, m.g.damm@gmx.de

Bad Frankenhausen-Sondershausen

Konfirmanden machen für Senioren Einkäufe und engagieren sich ganz handfest für ihre Nächsten.

Pfarrerinnen und Pfarrer schreiben „Hirtenbriefe“ mit Impulsen für die häusliche Andacht, die von Konfirmanden und Christenlehre sowie Religionsunterrichtskindern verteilt werden.

Pfarrerinnen und Pfarrer schreiben Andachten in den Kyffhäuser Nachrichten, die somit eine große Leserschaft über den Kirchengemeindebereich finden.

Radioandachten: www.Radio-Artern.com

Pfarrerinnen und Pfarrer gestalten Kurzandachten und stellen sie bei facebook, twitter youtube-Kanal für Nutzer bereit.

Zwei Pfarrstelleninhaber eröffnen einen Blog, um (gemeindenahen und –fernen) Interessenten Texte und Gedanken zur Verfügung zu stellen:

https://evangelischinsondershausen.jimdofree.com

Ein Pfarrer spielt mit seinen Konfirmanden ein Challange-Spiel am PC und hält so den Kontakt zu den Jugendlichen.

Pfarrerinnen und Pfarrer halten Ihre Kirchen offen und haben einen „Segen-mobil“ zum Abreißen und mitnehmen.

Ein Pfarrer verteilt Ermutigungslieder zum Mitnehmen (Abreißblatt mit Liedstrophen)

Mitarbeiter und Familien singen um 19 Uhr gemeinsam und an ihren jeweiligen Orten „Der Mond ist aufgegangen“, begleitet von einer Mundharmonika, die der Gemeindekurator beisteuerte. Näheres zur Aktion unter

https://www.ekd.de/mitmachaktion-balkonsingen-geht-weiter-54168.htm

Eine Kantorin singt Lieder als Filme ein, versendet die Noten mitsamt dem Film und animiert Menschen zum Üben. Alle Lieder sollen nach der Corona-Krise möglichst gemeinsam aufgeführt werden.

Derzeit wird mit dem Landratsamt über die Möglichkeit nachgedacht, ein Sorgentelefon einzurichten, bei dem zu bestimmten Zeiten ein Gesprächspartner zur Verfügung steht.

Aktuell konzipieren zwei Pfarrer und eine Kantorin einen Modul-Oster-Gottesdienst, bei dem einzelne Teile aufgenommen auf der Homepage angesehen werden können, je nach Lust und Interesse mit Schwergewicht auf bestimmte Module wie Lied, Predigt oder Gebet.

Osterbastelkisten: Im Pfarrbereich Kyffhäuserland wird Pastorin Steffi Wiegleb Osterbastelkisten an die Kinder verteilen. Alle Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren erhalten eine dieser Kisten. Darin befinden sich viele Sachen zum Basteln, Lesen und Spielen in Vorbereitung des Osterfestes. Eigentlich war geplant, in der nächsten Woche die Osterrüstzeit für die Kinder im Pfarramt durchzuführen. Diese musste jedoch aufgrund der Corona-Krise leider abgesagt werden. Pastorin Wiegleb sagt. „Diese Kisten sind als Unterstützungsangebot und Entlastung für die Eltern und Familien gedacht, damit zu Hause keine Langeweile aufkommt. Sie sollen Kindern und ihren Eltern eine Möglichkeit geben, kreativ zu werden und gleichzeitig Hintergründe zum Osterfest zu erfahren. Wir hoffen sehr, dass diese Aktion, bei der uns auch die Kommune sehr unterstützt, bei Kindern und ihren Eltern auf gute Resonanz stößt.“ Start der Aktion und Möglichkeit für Fotos der 200 Osterbastelkisten ist am 31. März um 9 Uhr am Pfarrhaus Bendeleben. Kontakt: Steffi Wiegleb, Vikariestraße 1, 99707 Kyffhäuserland OT Bendeleben,

www.suptur-bad-frankenhausen.de

oder

www.tritt-ein.info;

Tel.: 034671- 62587 bzw.

kyffhaeuserland@suptur-bad-frankenhausen.de

Kontakt: Kristóf Bálint, Superintendent, Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen

www.suptur-bad-frankenhausen.de oder www.tritt-ein.info

Bad Liebenwerda

Osterbrot

Im Pfarrbereich Wahrenbrück hat Pfarrer Michael Seifert beim ortsansässigen Bäcker 700 Osterbrote in Auftrag gegeben. Sie sollen vor Karfreitag in den 17 Orten seines Pfarrbereiches verteilt werden. Dazu gibt es ein Faltblatt, in dem er zum Teilen und zum Gebet sowie zur Andacht einlädt. Darauf sind auch die Abendmahls-Darstellungen von den Altären der Kirchen zu sehen. Er will damit an die Gemeinschaft im christlichen Glauben erinnern sowie "an die Zuversicht und Stärke, deren man sich im Glauben gewiss sein kann", so Seifert.

Kontakt: Pfr. Michael Seifert, Evang. Pfarramt, Tel. 035341-94431, kirche-wahrenbrueck@t-online.de

Ideen für die Konfirmandenarbeit

Die Facebookseite "Konfirmandenarbeit vorbereiten" wird von einem mitteldeutschen Pfarrer betrieben (Steffen Pospischil). Das ist mit 2165 Mitgliedern die größte Austauschbörse für Konfirmandenarbeit, die ich kenne. Wer bei Facebook ist, kann hier gute Ideen finden.

Mit der neuen App der Deutschen Bibelgesellschaft "Konapp" können Sie und könnt Ihr Eure Konfis miteinander verbinden. Über die Konapp kann man legal miteinander kommunizieren, Fotos hochladen, Bibeltexte lesen, Lieblingsbibelverse teilen, usw. Die Konapp finden Sie hier: https://www.die-bibel.de/ueber-uns/was-wir-tun/unsere-initiativen/bibel-als-app/konapp/

Wer Actionbound schon kennt, kann mit dieser App sehr einfach digitale Schnitzeljagden, Quiz u.a. bauen und den Konfis auf diese Weise sinnvoll die Zeit vertreiben: https://de.actionbound.com

Vielleicht haben die Konfis Lust, für gefährdete Menschen und solche, die in Quarantäne sind, Einkäufe zu machen?

Eine Kollegin im ländlichen Bereich ermutigt ihre Konfis zum Müllsammeln in "Feld und Flur" und setzt für jeden gefüllten Müllsack eine Belohnung bzw. Praktikumspunkte aus.

Ein Kollege lässt kleine Filme zu den Konfisprüchen drehen. Die können dann untereinander geteilt werden, evtl. auch (Achtung: Datenschutz und Persönlichkeitsrechte) über die Homepage, oder in einem späteren Konfi-Gottesdienst gezeigt werden.

Eine Kollegin postet in der Whatsapp- Gruppe bzw. Instagram- Gruppe ihrer Konfis kleine Challenges. Ihr findet sie bei der Facebook-Gruppe "Konfirmandenunterricht vorbereiten" unter Simone Stolte- Lehnert.

Ich bin im Homeoffice und stehe gerne telefonisch oder per e-Mail für Beratungen zur Verfügung.

Tägliches Glockenläuten

Jeden Abend um 19 Uhr läuten die Glocken der Kirchen in Bad Liebenwerda. Unter dem Hashtag #MutmachLäuten bitten evangelische und katholische Kirche ihre Mitglieder und alle Einwohner um ihre Gebete. Für jeden Tag wird ein Gebetsanliegen herausgegeben, welches über die Schaukästen und Soziale Medien verbreitet wird. Diese Aktion wird in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen, fortgesetzt.

Pfarrerin Doms berichtet von einer Gemeindegruppe, die für jeden Abend eine feste Zeit vereinbart hat, in der sie den Psalm 91 und ein vorformuliertes Gebet beten. Zwar jeder für sich in seiner Wohnung, aber durch Zeit und Glauben miteinander vereint.

Auf den Online-Kanälen (YouTube, Facebook, Instagram) der Uebigauer Kirchengemeinde erscheinen Kurzgottesdienste, die ab 9 Uhr online gestellt werden.

Passionsandacht

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPsyM7Qc2452cZU0tXW4sRQ

Facebook: https://www.facebook.com/Kirchengemeinde.Uebigau/

Instagram: https://www.instagram.com/kirchengemeinde.uebigau/

Pfarrer Bechler: Regelmäßiges Wort zum Sonntag

In einem „Wort zum Sonntag“ wollen wir auf Gottes Wort hören und uns gegenseitig ermutigen und informieren. Dieses Wort zum Sonntag werden wir teilweise in den Dörfern austeilen. Es wird aber jeden Sonnabend neu zum Abendläuten in den Kirchen für Interessierte bereit liegen zum Mitnehmen und Weitergeben.

Aktion „Lebensbrot“

Brot teilen ist Leben teilen, ist Menschlichkeit teilen. Teilen lebt davon, dass es nicht nur einmal geschieht, sondern immer wieder, im Vertrauen auf die Gegenwart des Lebendigen und Auferstandenen im geteilten Brot. Jesus hat gesagt: Tut dies in Erinnerung an mich. Wir werden ein „Lebensbrot“ von der Bäckerei Getschmann frisch jeden Sonnabend backen lassen und entsprechend hygienisch verpacken lassen. Es steht am jeden Sonnabend frisch zum Abendgeläut zum Abholen und zur Weitergabe in den Kirchen des Pfarrbereiches Falkenberg bereit. Es sieht ein wenig aus wie ein kleines Reformationsbrötchen mit einem Kreuz in der Mitte und ein wenig roter Marmelade als Zeichen des Herzen und der Liebe. Rosinen (getrocknete Weinbeeren) werden eingebacken und erinnern uns daran, dass uns Jesus im Teilen von Brot und Wein seine besondere Nähe zugesagt hat. Dieses Brot kann dann in den Haushalten und Wohnungen mit einem kurzen Tisch-Gebet geteilt werden. Tischgebete finden Sie z.B. im Anhang des Gesangbuches.

Es ist ein Zeichen dafür, dass wir in der Liebe Christi einander verbunden bleiben und Gottes Nähe auch in schwierigen Zeiten spüren dürfen. Rückmeldungen und Erfahrungen mit diesem Zeichen würden wir gern miteinander teilen. Rufen Sie uns an.

Hinweis: Das „Lebensbrot“ ist einzeln hygienisch in einer kleinen Folientüte verpackt und sollte unter Beachtung der besonderen Hygienevorschriften an andere kostenlos weitergereicht werden.

Pfarrer Voigtländer: Geistliches Wort per Whatsapp

Der Pfarrer vor dem Altar, die Kerzen brennen, wir hören auf die Bibel und auf die aufbauenden Worte des Seelsorgers. Dazu sogar noch etwas Musik – singen stärkt die Seele, wie wir aus Italien wissen. Das Ganze zu betrachten per Handy, einfach aufgenommen und per whatsapp verteilt und schon geht es vielen Menschen besser.

Radio- und Fernsehgottesdienste

Einige haben den Fernsehgottesdienst miterlebt und waren sehr angetan. Schön, dass in manchen Orten bei uns auch die Glocken geläutet haben. Vielleicht sollte der Pfarrer oder ein Gemeindeglied anbieten, nach dem Fernseh/Radiogottesdienst 1-2 Stunden am Telefon zu sein, damit die Gemeindeglieder, die möchten, mit ihm den Gottesdienst nachbesprechen können.

Bad Salzungen-Dermbach

Pfarramt Bad Liebenstein:

Gottes Wort aus der Bibel bewegt uns jeweils ganz unterschiedlich. Wir wollen Zeichen setzen, füreinander da zu sein. Eins davon ist mit einer Aktion bis Palmsonntag (5. April 2020) verbunden: Mit unserer individuellen Handschrift gestalten wir unsere eigene besondere Bibel. Aus ihr soll dann, wenn wir wieder miteinander Gottesdienst feiern dürfen, gelesen werden. Unsere neu gestaltete Bibel kann dann auch in der Friedenskirche Bad Liebenstein ausliegen. Wir beginnen mit dem Johannesevangelium. Es hat 21 Kapitel. Wer sind die ersten 21 Menschen, die hier mitschreiben?

Kontakt: Pastorin Angelika G. Hundertmark, Telefon 036961-72355, angelika. hundertmark@kkbasa.de

Gottesdienst im Livestream:

Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach lädt jeden Sonntag zu Livestream-Gottesdiensten ein, damit die Menschen nicht ohne geistliches Geleit durch diese schwere Zeit gehen müssen: www.rhoenkanal.de. Die Aufzeichnung kann man sich auf der Website www.rhoenkanal.de oder der Kirchenkreiswebsite www.kkbasa.de ansehen. Hier gibt es noch viele weitere Online-Angebote des Kirchenkreises. Unter der Kategorie „Angedacht“ findet man Andachten, Podcasts und Predigtimpulse zur aktuellen Kirchenjahreszeit, geschrieben und aufgenommen von den Pfarrerinnen und Pfarrern des Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach.

Seelsorge:

Die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenkreises sind telefonisch erreichbar und bieten

seelsorgerische Hilfe an. Die Kontaktdaten dazu finden Sie im Internet unter www.kkbasa.de.

Kontakt: Julia Otto, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Ev.-Luth. Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach, Tel. 03695-8516950, www.kkbasa.de



„Jukebox der Hoffnung“:

Täglicher Podcast auf der Kirchenkreis-Website von Pfarrerin Stephanie Reinhardt. Darin enthalten ist ein kurzer Impuls und ein „Kraftquellen-Lied“. "Die Idee der Jukebox ist auf einem Spaziergang entstanden, bei dem die Frage bewegte „Was trägt mich?“ Mich trägt die Musik. Ich habe daraufhin mein Kraftquellenlied „Zeichen der Liebe“ eingesungen mit der Bitte, dass mir Gemeindeglieder die Lieder zukommen lassen, die sie in dieser Zeit tragen. Die Liedwünsche singe ich dann jeweils in einem neuen Podcast ein. So können wir über die Musik verbunden sein."

Kontakt: Stephanie Reinhardt, Pfarrerin im Pfarramt Roßdorf-Wernshausen, Tel. 036968-5044, stephanie.reinhardt@kkbasa.de

www.kkbasa.de/kontakt-und-aktuelles/jukebox-der-hoffnung/

Egeln

Video-Formate

Montag bis Samstag, 18 Uhr, Videoandacht

Sonntag, 10 Uhr, Videogottesdienst "Der Gottesdienst für zu Hause"

Kontakt: Felix-Tillmann Groth, Kirchenkreis Egeln, Tel: 0176-60961286, presse@kk-egeln.de, www.kirchenkreis-egeln.de

"Studio A" geht auf Sendung

„Studio A“ steht für ein kulturelles und informatives Miteinander zum Wohle der Stadt und ihrer Menschen. Hinter dem Sendeformat haben sich Freiwillige zusammengefunden, die ehrenamtlich Kultur und Gemeinschaft aus der Region zu den Menschen in Stadt und Land bringen wollen. In Zeiten der Corona-Krise soll auf multimedialem Weg der Austausch zwischen den Menschen aufrecht erhalten werden. Dies gelingt, indem ab sofort immer montags, mittwochs und freitags von 18.05 Uhr bis 19 Uhr ein Programm auf dem Bürgerradio Radio HBW (UKW 92,5) ausgestrahlt wird. Außerdem wird ein Video-Livestream (z.B über die MZ online) für alle anderen Mediengattungen kostenfrei zur Verfügung gestellt und geteilt. Das Sendeformat “Studio A“ startete mit einer Live-Übertragung aus der St. Stephanikirche Aschersleben. Kantor Thomas Wiesenberg lud zu einem Orgel-Konzert mit Liedern aus ganz unterschiedlichen Epochen und Genres. Durch das Programm führten diesmal und auf Distanz Anne Bremer und Frank Gehrmann.

https://kircheaschersleben.wordpress.com/2020/03/20/studio-a-geht-auf-sendung/

Kontakt: Anne Bremer, 03473-888130, 0173-5791981, anne.bremer@kk-egeln.de, www.evangelische-kirche-aschersleben.de

Kirchengemeindeverband Schönebeck (Elbe)



Für Menschen in Schönebeck/ Elbe und Umgebung (Kirchenkreis Egeln) gibt es ein Fürsorgetelefon: Es ist täglich von 10 bis 11 Uhr und von 17 bis 18 Uhr besetzt. Wer einfach einmal jemanden zum Reden braucht, sich alleine fühlt, Angst hat, gemeinsam beten möchte: Rufen Sie dort gerne an! Tel. 03928-423153. Auf Kärtchen geschriebene Gebete werden an der Gebetswand der Offenen Jakobikirche befestigt und jeden Mittwoch um 18.30 Uhr werden sie vor Gott gebracht.

Kontakt: Pfarrer Johannes Beyer, Ev. Kirchengemeindeverband Schönebeck (Elbe)

Breiteweg 26 | 39218 Schönebeck (Elbe), 03928-423267 | 0160-94915276, johannes.beyer@kk-egeln.de

Pfarrbereich Calbe-Brumby

Gottesdienst als Livestream: Im Rahmen des Sozialen Netzwerkes Calbe (www.soziales-netzwerk-calbe.de) organisieren wir ganz praktische Hilfe durch viele Kontakte kommunizieren wir elektronisch miteinander

Kontakt: Jürgen Kohtz, Pfarrer im Pfarrbereich Calbe-Brumby, 0151-275 88 510, www.evangelische-kirchengemeinde-calbe.de

Eisenach-Gerstungen



Georgenkirche geöffnet zum stillen Gebet

Auch wenn vorerst keine Gottesdienste, Andachten oder Konzerte mehr stattfinden können, soll die Georgenkirche nach Möglichkeit geöffnet bleiben für Menschen, die beten möchten und die Sehnsucht haben nach solch einem besonders geprägten Raum der Stille und Geborgenheit. So weit möglich, ist die Georgenkirche also täglich geöffnet von 10 bis 16 Uhr, ab 30. März bis 17 Uhr, ausschließlich zum stillen Gebet. Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eisenach bittet darum, bei einem Besuch der Kirche die geltenden Regeln zur Vermeidung einer Ansteckung einzuhalten: Abstand halten zu anderen Menschen, Begrüßung ohne Handgeben. Wer Erkältungssymptome hat, wird gebeten, die Georgenkirche zur Zeit nicht zu besuchen. Dies ist zum Schutz anderer dringend erforderlich!

In den Tagen bis Ostern und in der Osterwoche lädt in der Georgenkirche ein gestalteter Kreuzweg zur Besinnung und zum stillen Gebet ein.

Alle anderen Kirchen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eisenach sind zur Zeit geschlossen. Die Glocken werden jedoch weiter in gewohnter Weise läuten und zum Gebet zu Hause einladen. Auf der Website www.kirchenkreis-eisenach.de finden Sie aktuelle Informationen – auch zu Gottesdienst- und Andachtsangeboten im Radio oder Fernsehen.

Pfarrerinnen und Pfarrer und die Diakone sind für Seelsorge und Anfragen erreichbar. Die einzelnen Kontaktdaten erfahren Sie übers Stadtkirchenamt oder finden Sie ebenfalls auf www.kirchenkreis-eisenach.de bzw. in den Schaukästen an den Kirchen und im Eisenacher Kirchenblatt.

Die Öffnungszeiten des Stadtkirchenamtes sind vorläufig ausgesetzt. Es ist aber möglich, telefonisch Kontakt aufzunehmen und, wenn nötig, auch einen Termin zu vereinbaren. Telefon: 03691-723481.

Andacht im Wartburgradio

Die Eisenacher Pfarrerinnen und Pfarrer haben beschlossen, sonntags um 10 Uhr eine Andacht im Wartburgradio zu halten (Frequenz 96,5). In der vor uns liegenden schwierigen Zeit wird die Georgenkirche nach Möglichkeit tagsüber geöffnet sein. Hier und zu Hause ist Gelegenheit zum Gebet für diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind, für das Verkaufspersonal in den Geschäften, für alle, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Krise zu leiden haben, für die, die krank sind, für die, die...

Stadtkirchenamt Eisenach, Tel. 03691-723481, eisenach@kirchenkreis-eisenach.de

Wort zum Tag

Täglich ein "Wort zun Tag" zu hören und zu lesen: www.kirchenkreis-eisenach.de

„Eisenacher Kirchenblatt“

Es ist ein extra Ostergruß eingelegt.

Gottesdienste im Wartburgradio

Im Wartburgradio wird ab 5. April an den Sonn- und Feiertagen jeweils um 10 Uhr ein kleiner Gottesdienst gesendet:

Sonntag, 5. April, wird er gestaltet von Pfarrer Armin Pöhlmann.

Karfreitag, 10. April, gibt es um 10 Uhr und nochmals um 15 Uhr einen Gottesdienst mit Pfarrer Manfred Hilsemer und Klara von Querenberg als Musikerin.

Ostersonntag, 12. April, hören Sie einen Ostergottesdienst mit Pfarrerin Kathrin Stötzner und Pfarrerin Cornelia Biesecke.

Der Gottesdienst am Ostermontag, 13. April, wird ebenfalls von Pfarrerin Cornelia Biesecke gestaltet.

Sonntag, 19. April, hören Sie einen Gottesdienst mit Pfarrer Manfred Hilsemer.

Die Orgel der Georgenkirche spielt in allen Gottesdiensten Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner.

Eisenberg

Was kann man ganz praktisch tun?

Vielleicht können wir miteinander in regelmäßigem Gebet verbunden bleiben, jeden Abend um 18 Uhr oder wann immer Sie wollen:

Zünden Sie eine Kerze an und sprechen Sie den 23. Psalm, allein, oder mit denen, die mit Ihnen im Haus sind:

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue

und führet mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

Und beten Sie danach das Vaterunser.

Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen immer einmal zum Telefonhörer greifen und bei dem einen oder der anderen anrufen und fragen, wie es Ihnen geht. Sie können auch gern bei mir anrufen: 036691-255080, 0176-42060042

Und vielleicht können Sie es auch untereinander tun, Hilfe anbieten oder erbitten, oder einander einfach ein paar gute Worte sagen.

Auch beim Spazierengehen kann man – mit dem nötigen Abstand – einander sehen und miteinander reden.

Gebet in schweren Zeiten zum Weitergeben

Aushänge mit mutmachenden Gedanken

Kontakt: Sup. A. Kuschmierz superintendent@kirchenkreis-eisenberg.de, www.kirchenkreis-eisenberg.de

Eisleben-Sömmerda

Ostersteine der Hoffnung

Pfarrerin Mareike Blischke bemalt in der Zeit vor Ostern eine Vielzahl von Steinen mit österlichen Hoffnungssymbolen. Diese Steine, die mit Klarlack besprüht auch wasserfest sind, werden auf dem Gelände von Kirchen versteckt. Die Kinder aus den kirchlichen Kindergruppen des Ortes bekommen per Handy die Einladung, bei ihrem Osterspaziergang auf dem Gelände der Kirche einen Hoffnungsstein für sich zu finden.

Digitaler Kirchenbesuch & Musik

Kantorin Johanna Korf veröffenlicht an jedem Dienstag und Samstag eine kurze filmische Vorstellung einer der Dorfkirchen in den Pfarrbereichen Gerbstedt, Hettstedt, Welbsleben und Mansfeld mit eigener, von ihr eingespielter Musik und von Gesang. Link: www.kirchenmusik-ghmw.de/sollt-ich-meinem-gott-nicht-singen-digitaler-kirchenbesuch/

Ostergeschichten-Malwettbewerb zwischen den Generationen

Pfarrerin Mareike Blischke hat die Kinder und Eltern der Kindergruppen im Pfarrbereich Kelbra und Roßla über die elektronischen Kommunikationskanäle eingeladen, sich an einem Malwettbewerb zur Ostergeschichte zu beteiligen (www.youtube.com/watch?v=HHvamNNRTCc&feature=youtu.be). Jedes Kind kann ein Bild der Ereignisse zwischen Palmsonntag und Ostermontag malen und digital oder per Briefkasten an sie senden. Die Bilder werden gescannt, aufeinander bezogen und ausgedruckt für die älteren Gemeindeglieder als Ostergruß in deren Briefkästen gesteckt. Damit die Kinder sich an die Ostergeschichte erinnern, hat Pfarrerin Blischke die Szenen mit Biegepuppen dargestellt, fotografiert und damit die Geschichte erzählt. Diese Ostergeschichte für Kinder und für Erwachsene finden sie hier: www.youtube.com/watch?v=319rRz_HZIo&feature=youtu.be.

Offene Kirchen

Auch wenn nun die Gemeinschaft untereinander in Gottesdiensten nicht mehr möglich ist, sind viele Kirchen geöffnet. Seien Sie herzlich in den geöffneten Kirchen willkommen, um nachzudenken, zu singen und zu beten. In folgenden Orten sind die Kirchen tagsüber verlässlich geöffnet: Bennungen, Roßla, Tilleda, St. Petri Eisleben (Zentrum Taufe), St. Jacobi Eisleben.

Ostergras - Angebot für Kinder

Alle Kinderveranstaltungen finden vorerst nicht statt, aber viele Eltern gehen mit ihren Kindern spazieren. Pfarrerin Mareike Blischke hat über die üblichen elektronischen Verteiler die Kinder des Eltern-Kind-Treffs und des KidsTreffs eingeladen, an der Kirche in Roßla vorbei zu gehen und sich als Zeichen der Verbundenheit ein "Ostergras-Set" mit Erde, Samen und Schale mitzunehmen, um für sich zu Hause ein Zeichen des neuen Lebens zu haben.



Fastenstrauch - Angebot für Kinder & Erwachsene

Gemeindepädagogin Janine Eichler hat über die Kontakte mit den Kindern und Eltern ihrer Gruppen und Kreise die Idee eines Fastenstrauches verschickt. Dieser soll als Sinnbild dienen, wenn man sich kahle Zweige hereinholt, die bis Ostern langsam aufbrechen und blühen als Zeichen dafür, dass in uns auch etwas aufblüht. Der Strauch kann mit einem Symbol behangen werden, was in der Fastenzeit in mir wachsen soll, aber auch mit Fürbitten, Wünschen und Gedichten, mit Blüten und Tieren aus buntem Papier. Die Kinder können ein Bild von ihrem Fastenstrauch an Janine Eichler senden.

Hoffnungskerzen

Pfrn. Roseli Arendt-Wolff hat ihre Gemeinden eingeladen, an jedem Abend um 19 Uhr eine brennende Kerze an das Fenster als ein Licht der Hoffnung zu stellen. Parallel dazu kann in der Kirche die Osterkerze entzündet werden, und jeder für sich betet das Vaterunser.

Turmblasen in Sangerhausen

Da beim Ev.Posaunenchor Sangerhausen zur Zeit keine Proben stattfinden, spielen nur einzelne: An jedem Abend nach dem 18 Uhr-Läuten spielt immer ein Bläser oben auf dem Turm Choräle und Abendlieder.

Abendmahlsaktion zu Gründonnerstag

2019 wurde im Kirchenkreis mit einer besonderen Abendmahlsaktion begonnen: In 160 Kirchen wurde in drei Regionen jeweils mit einem Abendmahlskoffer mit Abendmahlsgeräten aus einer anderen Region das Abendmahl gefeiert. Eine Abordnung der Gemeinde hat das dann im nächsten Gottesdienst an die nächste Station mitgenommen und war dort im Gottesdienst zu Gast. Der Abschluss der Aktion sollte am Gründonnerstag 2020 stattfinden. Das ist nun nicht möglich. Dennoch wird zu einer gemeinsamen Aktion am Gründonnerstag eingeladen. Dazu wurde eine Liturgie erstellt (siehe Website des Kirchenkreises: www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de/aktuelles/aktuelles/gruendonnerstag-1900-uhr-agape-feier-zu-hause/). Um 19 Uhr werden im ganzen Kirchenkreis die Glocken geläutet. Dann sind in den einzelnen Häusern die Familien eingeladen, nach dieser Liturgie das Abendmahl zu feiern und damit auch im ganzen Kirchenkreis vereint zu sein. Das Angebot steht auch, ein Foto der Hausfeier anonymisiert zu schicken, das in einer Collage zusammengefügt wird.

Predigt im Lokalradio

In vielen Städten, aber auch „auf dem platten Land“ gibt es Lokalradiosender, bei denen man um einen Sendeslot anfragen kann. Pfarrer Helfried Maas von der Ev. Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster Donndorf hat eine solche Zusammenarbeit mit Radio Artern: Dreimal die Woche bekommt er 15-20 Minuten Zeit für Verkündigung (dieselbe Predigt wird dreimal ausgestrahlt, in der nächsten Woche kommt etwas Neues). So können wir auch die Älteren (per Radio) und Jüngeren (per Stream) gleichzeitig erreichen. Hier können Sie sich ein Beispiel anhören: https://www.radio-artern.com/media/predigt2.mp3

Kontakt: Helfried Maas, maas@klosterdonndorf.de

Kontakt: Superintendent Andreas Berger, Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda, Tel. 03475-648623, suptur@kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de

www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de

Elbe-Fläming

Gottesdienst per Telefonkonferenz

Pfarrbereich Gommern: Eine Möglichkeit, gemeinsam Gottesdienst zu feiern mit älteren Gemeindegliedern, die keinen Internetzugang haben. Die „Telefonkirche“, also der Konferenzraum, ist in wenigen Minuten eingerichtet, der Zugang per Einwahl und Eingabe der Konferenzraumnummer auch für nicht so technikaffine Menschen leicht bewältigbar. Bei manchen Anbietern (z.B. meeble.de) entstehen nur die Kosten für ein Festnetzgespräch – mit Festnetzflat ist es also kostenlos. Es empfiehlt sich, den Konferenzraum 1-2 Tage vor dem geplanten Gottesdienst zu eröffnen, damit man einen kleinen Testlauf machen und die Einwahldaten per Telefon oder Email an die Menschen weitergeben kann, die man dazu einladen möchte. Da jeder jeden hören kann, kann man sich vor Beginn persönlich begrüßen und auch einzelne Texte – Psalm, Vaterunser – gemeinsam sprechen, sodass ein Gefühl der Verbundenheit entsteht. Gemeinsames Singen ist wegen der gewissen Zeitverzögerung eher nicht empfehlenswert. Für längere Sprechtexte empfiehlt es sich, die Teilnehmer stumm zu schalten, um die Nebengeräusche zu minimieren – jeder hört eben sonst jeden.

Kontakt: Pfarrer Michael Seils: 039200-51445, pfarrer.gp@seils.eu

Erfurt



Familiengottesdienst aus der Erfurter Thomaskirche

Sonntag Lätare (22. März), Thema: "Wir gehören zusammen" in Anlehnung an "Die Sendung mit der (Kirchen)Maus". Zu sehen hier: https://youtu.be/iZGaVRPP2BA?t=8

Lichtergebet

Aus der Pilgerkirche Schmira. Zu sehen hier: https://youtu.be/3HzGE-08bak?t=4

Kontakt: Pfarrer Christoph Knoll, Evang.Thomas-Kirchengemeinde Erfurt, mobil: 0170-5374908, Tel.: 0361-21858300 oder 0361-6026961

Video-Andacht

Sonntag Palmarum, 5.4.2020 / Martini-Luther

mit Pfr. Bernhard Zeller, Ord. Gemeindepädagogin Franziska Gräfenhain und Team / Musik: Istvan Fülöp

Gründonnerstag, 9.4.2020

Feier des Tischabendmahls mit Familie Bezzel und Pfr. Susanne Ehrhardt-Rein (Erfurt)

Karfreitag, 10.4.2020

Video-Andacht aus der Predigerkirche mit Pfr. Holger Kaffka u.a. / mit Chorälen aus der Matthäus-Passion von J.S.Bach, musiziert von Dorothea Zimmermann und KMD Prof. Matthias Dreißig

Karsamstag, 11.4.2020:

Interview mit dem Erfurter Maler Jost Heyder zur Kunst-Aktion Kalymma 2020 in der Michaeliskirche Erfurt

Ostersonntag, 12.4.2020

Ökumenischer Video-Gottesdienst aus der Reglerkirche mit Pfarrerin Gabriele Lipski, Senior Matthias Rein, Dechant Marcellus Klaus und Pater Jeremias (OSB), Musik: Kantor Johannes Häussler und Landesposaunenwart Matthias Schmeiß

Ostermontag, 13.4.2020

Video-Andacht für Kleine und Große aus der Predigergemeinde Erfurt mit Prädikantin Ellen Böttcher und Team

Sonntag Quasimodogeniti, 19.4.2020

Video-Andacht aus der St. Viti Kirche in Gispersleben mit Ord. Gemeindepädagogin Carolin Weber-Friedrich und Pfr. Martin Heinke, Musik: Kantor Andreas Strobelt und Team

Sonntag Miserikordias Domini, 26.4.2020

Video-Andacht mit Gedenken an die Opfer des Gewaltanschlags im Gutenberg-Gymnasium Erfurt 2001 mit Pfrn. Ruth-Elisabeth Schlemmer und Team, Musik Kantor Andreas Strobelt

Initiative und neue Kooperationen:

Ein Gemeindepädagoge nimmt Lieder und Geschichten im podcast auf und schickt Bastelideen an die Kinder von der Kinderkirche.

Die Jugendmitarbeiter führen JG-Treffen als Videokonferenzen durch.

Kontakt: Dr. Matthias Rein, Senior des Ev. Ministeriums Erfurt, Tel. 0361-5507611, 0175-9144274

Matthias.Rein@evangelischer-kirchenkreis-erfurt.de, info@evangelischer-kirchenkreis-erfurt.de

Gera



Marienkirche/ Thieschitzer Kirche/ Lutherhaus Gera:

Videogottesdienst am Palmsonntag (5.4., 10 Uhr) aus der Thieschitzer Kirche mit Ina Mohn-Engel (Orgel), Marion Franke (Flöten), Stefan Pein (Technik), André Demut (Predigt, Gesang) und Frank Hiddemann (Begrüßung, Gebet, Segen):

http://www.bit.ly/Sommerkirche

Die Aussendung für den Palmsonntag, in der Dr. André Demut über die Szene aus Markus 14 nachdenkt, finden Sie hier:

www.marienkirche-gera.de/wp-content/uploads/2020/04/Palmarum-2020-Aussendung.pdf

. Oder auf Papier vor dem Tor des Lutherhauses, an der Tür des Pfarrhauses, am Portal der Marienkirche und in den Kirchen Thieschitz und Frankenthal.

Aussendung mit Auslegung zum Predigttext 22. März (u.a. Bibelzitat "Gott tröstet uns, wie einen seine Mutter tröstet") und Gebet in Zeiten der Corona-Krise wurde vervielfältigt und an drei Stellen deponiert: Lutherhaus, St.Marien-Kirche und Thieschitzer Kirche oder zum Herunterladen:

www.marienkirche-gera.de/laetare-gottesdienst-als-brief-oder-video/

.

Außerdem Gebet und Predigt als Andacht, begleitet von Marion Franke mit Flöten, im Sommerkirchen-YouTube-Kanal:

https://bit.ly/Sommerkirche

.

Telefonische Bereitschaft: Pfarrer Demut, 0162-2048698 und Dr. Frank Hiddemann, 0172-4273307.

Kontakt: Pfarrer Dr. Frank Hiddemann, St. Marienkirche Gera-Untermhaus, Biermannplatz 4,

07548 Gera, 0172-4273307, www.marienkirche-gera.de



Stadtkirchengemeinde Gera:

Hausgottesdienst (Formular wird von Junge Gemeinde verteilt)

Youtube-Kanal mit Gottesdienstvideos - t1p.de/kirchegera

ein Kanal beim Messenger-Dienst Telegram mit Impulsen 3x täglich - t.me/kirchegera

virtuelle Gebetswand auf www.kirche-gera.net

und Aufnahme der Gebetsanliegen im Video-Gottesdienst

mittwochs und donnerstags 15 Minuten Posaunenmusik vom Turm der Salvatorkirche

auf der Facebook-Seite (fb.com/kirchegera)

täglich Beschäftigungstipps für Familien aus unseren Kindergärten (#keinechancefuerlangeweile)

Nachbarschaftsnetzwerk (Einkaufshilfe etc.) in Zusammenarbeit mit der Stadt Gera und dem Stadtjugendring

Kontakt: Pfarrer Stefan Körner, Tel. 0176-82121209, Tel. Gemeindebüro: 0365-8001265,

stefan.koerner@posteo.de, www.kirche-gera.net

Wünschendorf/Elster:

Wir laden alle Christen in ökumenischer Gemeinschaft und alle Einwohner herzlich ein, sich an der Aktion „Licht der Hoffnung“ zu beteiligen: Täglich um 18 Uhr eine Kerze ins Fenster stellen und zum 18-Uhr-Geläut (in unserer Kirchgemeinde läutet um 18 Uhr in allen neun Kirchen die Abendglocke) ein Gebet sprechen. So verbinden wir uns miteinander und mit Gott:

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unsren Zeiten, es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott alleine (Evangelisches Gesangbuch Nr. 421)

Gebet: Gott, viele haben in diesen Tagen Angst vor einer fremden Krankheit. Manchmal spüre ich auch solche Ängste. ich bitte dich um deinen Beistand und Schutz für mich, meine Familie und Freunde, meine Nachbarn, unsere Kirchgemeinde. Sei mit deinem Segen, bei allen die erkrankt sind, die einsam sind und deine Nähe und dein Licht brauchen. Mache mich stark im Glauben, in der Liebe und der Hoffnung. Das bitte ich durch Christus unseren Herrn. Mit seinen Worten bete ich.

Kontakt: Pfarrer Christof Schulze, Wünschendorf/Elster, 036603-88519 u. 611432, Fax: 036603-611433, pfarramtstveit@aol.com, www.veitskirche-Wünschendorf.de

Idee des ortsansässigen Modellflugvereins:

Es gibt viele, die sich um ihre Kinder kümmern müssen oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der sich um Kinder kümmern muss ... Für die gibt es kleine Flugmodelle, "Picolinos" genannt, die einfach zu bauen sind und dann auf einer Wiese fliegen können. Der Modellflugverein Gera-Eisenberg e.V. gibt seine Modelle heraus. Man kann sich ein Picolino im Kirchenladen oder im Pfarramt Langenberg in Gera-Langenberg abholen.

Kontakt: Andreas Schaller, aschalli@yahoo.de

Nachbarschaftshilfe Gera:

Der Kirchenkreis Gera unterstützt das Netzwerk Nachbarschaftshilfe Gera. Gesucht werden Menschen, die helfen, aber auch Menschen, die Hilfe benötigen. Dazu wurden Flyer verteilt.

Kontakt: Ehrenamtszentrale Gera, Tel. 0365-8383024-27

Gotha

Wort zum Tag:

Auf der Homepage www.kirchenkreis-gotha.de gibt es ein "Wort zum Tag", als geistlichen Impuls, das täglich um 9 Uhr aktualisiert wird, sowie eine tägliche digitale Abendandacht (täglich ca. ab 20 Uhr aufrufbar).

Zudem sind alle Kontakte von Pfarrerinnen und Pfarrern für Seelsorgegespräche auf der Website abrufbar.

Kontakt: Janin Göring-Walter, Büro des ev.-luth. Kirchenkreises Gotha, Tel. 03621-302925

Gebetszeit in Gotha mit Fastenkreuz aus Weihnachtsbaum:

Als Zeichen der Verbundenheit und um Beklemmendes und Bedrückendes abladen zu können, aber auch um die schönen Momente mitzuteilen und den Dank aussprechen zu können für schöne Erfahrungen, werden ab sofort täglich um 15 Uhr die Glocken der Margarethenkirche für zehn Minuten zum Gebet einladen.

In der Kirche werden in diesen Minuten jeweils die Gebete vor Gott gebracht, die bis dahin in der Kirche angekommen sind. Alle sind eingeladen, ihre Anliegen an Pfarrer Jochen Franz zu senden, entweder per Mail an franz@kirchengemeinde-gotha.de oder per SMS und Whatsapp-Nachricht auf seine Mobilfunknummer 0173-9383858.

In der Kirche war für die Dauer der Passionszeit ein Fastenkreuz aufgestellt worden, das aus dem Weihnachtsbaum der Christnacht hergestellt wurde. Vor diesem werden die Gebete abgelegt. "Das Gebet kann in der ganzen Stadt begleitet werden, wenn Sie in diesen Minuten die Hände falten und am Ende verbunden miteinander uns mit Gott das Vaterunser sprechen", so Franz.

Darüber hinaus ist die Margarethenkirche während der Wochentage von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet und ermöglicht Einkehr, Besinnung und stilles Gebet.

Kontakt: Pfarrer Jochen Franz, 0173-9383858

Hausgottesdienst:

In einer Dropbox finden Pfarrer und Pfarrerinnen Lesepredigten und Musik für eine Andacht daheim - so können Interessierte am Sonntag um 10 Uhr, während vom Kirchenturm die Glocken läuten, für einen Augenblick innehalten, eine Kerze entzünden und in einem Augenblick der Stille zu sich und zu Gott kommen. Dazu wird die Vorlage in die Briefkästen an Gemeindeglieder verteilt oder per Mail oder WhatsApp weitergeleitet.

Kontakt: Friedemann Witting, Superintendent im Kirchenkreis Gotha, Tel. 03621-302925, kirchenkreis.gotha@arcor.de, www.kirchenkreis-gotha.de

Greiz

Kirchengemeinde Triebes und Zeulenroda:

Podcast mit mutmachenden Worten zum Tag

(youtube channel über www.kirche-triebes.de)

Verschicken/ Verteilen ganz analog von Briefen mit einer Andacht zu jedem Sonntag an ältere Menschen in den Gemeinden

Wir bleiben mit den Älteren in Telefonkontakt und helfen konkret bei Besorgungen.

Kontakt: Michel Debus, Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Triebes, Tel/Fax: 036622-51325, pfarramt@kirche-triebes.de

Kirchengemeinde Zeulenroda:

Abendlieder vom Kirchturm

Neben den Glocken der Dreieinigkeitskirche stehen 3 große Lautsprecher (in drei Richtungen ausgerichtet), im Kirchenraum ein Mischpult, Mikrofone, Gitarre und E-Piano, manchmal auch Flöte, Geige oder Saxophon. Jeden Tag um 19 Uhr singen bzw. spielen Engagierte aus Zeulenroda live zwei Abendlieder - eins nach freier Wahl, und "Der Mond ist aufgegangen". Maximal 2 Leute plus jemand an der Technik - alle mit entsprechendem Abstand. Nicht ganz einfach ist die technische Abstimmung, da sich der Techniker eben im Kirchenraum befindet und nicht draußen. Wir justieren jeden Tag nach, der Techniker ist auch über Handy mit einem Hörer draußen verbunden.

Kontakt: Kirchengemeinde Zeulenroda, Pfarrer Ingolf Herbst, ingolf.herbst@web.deingolf.herbst@web.deingolf.herbst@web.de

Halberstadt

Die Evangelische Stiftung Neinstedt hält als eine der größten diakonischen Einrichtungen der Eingliederungshilfe im mitteldeutschen Raum i.d.R. Mittwochs und Sonntags Andachten und Gottesdienste in unserer Lindenhofskirche. Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Gottesdienste und Michaelsandachten in der Lindenhofskirche abgesagt. Wir veröffentlichen aber zu den gewohnten Zeiten unter www.neinstedt.de/gottesdienst einen Video-Gottesdienst aus der Lindenhofskirche.

Kurzgottesdienst

Jede Woche wird ein Kurzgottesdienst aufgenommen, der dann in den Gemeinden verteilt werden kann (als Hör-CD, über Whatsapp, über Internet). Es ist wichtig, dass die Gemeindeglieder ihre „vertrauten“ Stimmen hören und so mitbekommen.

Haldensleben-Wolmirstedt

Im Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt gibt es zahlreiche Angebote, um die Menschen in den Gemeinden in schwieriger Zeit zu begleiten und zu unterstützen. Seelsorgeangebote auch per Telefon und offene Kirchen, die zur Besinnung und zum stillen Gebet einladen

CORONAHILFE der Evangelischen Jugend und Jugendarbeit der VG Elbe-Heide

Wir übernehmen Einkäufe und Besorgungen für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Kostenfrei!

Kontakt: Tel: 039208 - 709738

Mail: coronahilfe@wasbewegt.de

wöchentliche Online-Andachten

www.wasbewegt.de

Audioandachten des Pfarrbereiches Bülstringen:

http://kirche.bülstringen.de/aktuelles/audio.php

Halle-Saalkreis



Telefonseelsorge bleibt am Hörer:

Bis zu 50 Gespräche täglich führt die Telefon-Seelsorge in Halle zur Zeit. Das ist ein Drittel mehr als in den Vormonaten Januar und Februar. Gegen Einsamkeit und Angst helfen eigentlich soziale Kontakte; doch die Menschen sind in diesem Tagen angehalten, ihre sozialen Kontakte auf das Nötigste zu beschränken. Die Mitarbeitenden in der Telefon-Seelsorge versuchen deshalb, so gut es geht, Abhilfe zu schaffen. Sie sind gut dafür ausgebildet, geduldig zuzuhören und die Sorgen und Probleme der Menschen ernst zu nehmen. „Zuhören und Geduld gehören zu den Kernkompetenzen unserer Mitarbeitenden.“, sagt Herfurth-Rogge. Mit großer Kreativität helfen sie, den Ratsuchenden Hilfe zur Selbsthilfe zu geben: Lassen sich längst verloren geglaubte Interessen und Hobbys neu entdecken? Wie kann man in Kontakt kommen und bleiben, ohne sich dabei gegenüberzusitzen? Was ist mit skypen, chatten, mailen, oder telefonieren? „Es ist erstaunlich“, sagt Herfurth-Rogge, „welche neuen Ideen in diesen Gesprächen entstehen.“ Selbst das Tagebuch- oder das Briefschreiben werde wiederentdeckt.

Unter den Nummern 0800-1110 111 oder 0800-1110 222 bietet die Telefon-Seelsorge Halle ein offenes Ohr für Probleme an; rund um die Uhr, auch an den Wochenenden.

Über www.telefonseelsorge.de ist auch die Mail- und Chatberatung zu erreichen.

„Corona – jetzt helfen in Halle (Saale)“

Der Evangelische Kirchenkreis Halle-Saalkreis und die Freiwilligen-Agentur bieten mit der gemeinsamen Initiative „Corona – jetzt helfen in Halle (Saale)“ praktische Unterstützung während der Corona-Pandemie. Menschen, die zur Risikogruppe zählen oder aufgrund von Quarantäne die Wohnung nicht verlassen dürfen, stehen momentan vor besonderen Herausforderungen. Einkäufe müssen erledigt werden, Rezepte oder

Medikamente aus der Apotheke geholt oder der Hund ausgeführt werden. Auch ein offenes Ohr ist für viele Menschen in dieser belastenden Situation hilfreich und kann Ängste nehmen.

Dies alles bieten freiwillige Helferinnen und Helfer an, die sich in den

letzten Tagen im Rahmen der Initiative „Corana – jetzt helfen in Halle“

gemeldet haben, um der sozialen Isolation mit Engagement und konkreter Hilfe

entgegenzuwirken. Superintendent Hans-Jürgen Kant ruft dazu auf, dass sich

Menschen melden sollen, die Unterstützung benötigen: „Es ist ein gutes

Zeichen für unsere Gesellschaft, dass so viele Menschen bereit sind zu

helfen und Nächstenliebe zu üben. Kommen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen - ganz

praktischer Art oder einfach mal nur ein Gespräch - auf uns zu! Es gibt

Menschen, die für Sie da sind. Und wir vermitteln diese gerne an Sie

weiter.“

Die Helferinnen und Helfer werden über die Freiwilligen-Agentur und den

Evangelischen Kirchenkreis Halle-Saalkreis vermittelt. Hier können sich

Menschen auch direkt melden, die Unterstützung brauchen.

Kontakt: Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V., Sulamith Fenkl-Ebert, Leipziger Str. 37, 06108 Halle (Saale), Tel. 0179-7952158, Mail: halle@freiwilligen-agentur.de, www.freiwilligen-agentur.de, www.engagiert-in-halle.de

Ev. Kirchenkreis Halle-Saalkreis, Mittelstraße 14, 06108 Halle (Saale), Tel. 0345-21 19017, Mail: presse@kirchenkreis-halle-saalkreis.de, Internet: www.kirchenkreis-halle-saalkreis.de

Stundengebet mit Pfarrer Werner Meyknecht (Landsberg) und Pfarrer Lars Fiedler (Schochwitz): https://www.youtube.com/playlist?list=PLjI7jrpXLoeM4bpGzAIMctQmNvAmYf0Fq

Henneberger Land

Palmsträußchen als Hoffnungszeichen: Alte Tradition - neu belebt

Mit dem Palmsonntag beginnt die wichtigste Woche des Kirchenjahres, die Karwoche oder die Heilige Woche. Sie führt uns durch die Tage, an denen wir ganz besonders an das Leiden und Sterben von Jesus Christus denken, bis hin zum Fest seiner Auferstehung: Ostern.

Wir eröffnen diese Woche, indem wir an den feierlichen Einzug von Jesus vor seinem Leiden und Sterben in Jerusalem erinnern. Damals haben ihn die Menschen mit Palmzweigen als König und Retter bejubelt. Daraus ist seit dem Mittelalter die Tradition der Palmsträußchen entstanden. Das sind grüne Zweige, die als Zeichen der Hoffnung aus den Gottesdiensten mitgegeben wurden.

In diesem Jahr können wir nicht gemeinsam Gottesdienst feiern. Aber wir können uns gegenseitig mit Palmsträußchen beschenken und so die Zuversicht weitergeben, dass wir nicht allein unterwegs sind. Jesus Christus ist da, der Tod und Sinnlosigkeit besiegt und Frieden gebracht hat. Er hat auch heute die Macht, alles zum Guten zu wenden.

Kontakt: Sandra Pries, Kirchenkreis Henneberger Land, Tel. 03681-308194

Anna Böck, Kreisjugendpfarrerin und Team Erprobungsräume Kirchenkreis Suhl:

"Andacht übern Gartenzaun" zum Pflegeheim

Anna Böck, Kreisjugendpfarrerin und Team Erprobungsräume Kirchenkreis Suhl:

Video auf Social-Media-Kanälen

"Ich wildere etwas nebenbei mit Straßenkreide herum. Die Dokumentation auf whatsapp, twitter und fb hat schon zu Nachahmern in Tübingen und Schleusingen geführt."

Kontakt: Anna Böck, Kreisjugendpfarrerin und Team Erprobungsräume, 0176-20613048

„Wir-sind-für-Sie-da-Telefon“

Wie kommen Sie zurecht in dieser schwierigen Zeit? Brauchen Sie jemanden zum Reden? Dann sprechen Sie mit uns: in Ruhe, persönlich, auf Wunsch anonym, Christ oder nicht, jung oder alt. Wir hören zu und geben Hilfestellungen, wo möglich.

Pfarrer und Mitarbeiter des Evangelischen Kirchenkreises Henneberger Land sind bis zunächst 19. April täglich von 9-13 und 18-22 Uhr für Sie zu sprechen: Unter der Nummer 03681-8048299 ist das „Wir-sind-für-Sie-da-Telefon“ erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten ist deutschlandweit die Telefonseelsorge ansprechbar unter 0800-111 0 111.



Selfie-Gottesdienst

Freut euch zu jeder Zeit! Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott für alles. (1. Thessalonicher 5, 16-18)

Die Kirchen müssen wir in diesen Tagen schließen, aber wir haben nicht zugemacht. Wir sind noch da. Wir werden sonntags in Suhl stellvertretend für die Gemeinde Gottesdienst feiern – im Wechsel Superintendentin Petri, Pastorin Gommel und Pfarrerin Böck. Zur gewohnten Zeit, um 9.30 Uhr, werden die Glocken läuten. Sie sind/Ihr seid im Geist und im Gebet dabei. Damit das auch sichtbar wird, wollen wir eine Idee des italienischen Priesters Don Guiseppe Corbari aus der Lombardei aufgreifen. Er hat seine Gemeinde gebeten, Selfies von sich zu schicken, hat sie ausgedruckt und zum Gottesdienst in die Kirchenbänke gelegt. (https://www.sueddeutsche.de/panorama/italien-coronavirus-kirche-papst-franziskus-1.4848616)

Jeder, der dabei sein möchte, schickt ein Selfie/Foto an Anna Böck (0176 20613048) oder per Mail an suptur.suhl@ekmd.de. Wir drucken die Fotos aus und nehmen sie am Sonntag mit in die Kirche.

Drei-Uhr-Gebet

So spricht der HERR: Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. (Jeremia 33, 3)

Eines der Angebote des ev. Kirchenkreises Henneberger Land ist die Einladung zum gemeinsamen Gebet. Jeden Tag um 15 Uhr läuten ab Donnerstag bis zum Gründonnerstag die Glocken der Suhler Hauptkirche St. Marien. Superintendentin Jana Petri wird dort für die Menschen in der Stadt und im Kirchenkreis beten und lädt ein, dass viele zu Hause mitbeten. Dieses Gespräch mit Gott kann ganz frei formuliert werden oder zum Beispiel mit den hier vorgeschlagenen Worten.

Wenn für bestimmte Menschen und Absichten besonders gebetet werden soll, geben Sie diese Anliegen gerne per Telefon (03681/308194), email (suptur.suhl@ekmd.de), Facebook @kirchenkreishennebergerland oder per Whats App (0174-4158286) an das Büro des Kirchenkreises. Wir werden diese in das Gebet einschließen.

Als Christen vertrauen wir darauf, dass Gott Gebete hört und erhört und dass er Mut und Hoffnung schenkt durch das gemeinsame Beten. Die Kirchenglocken rufen u.a. auch in Hinternah, St. Kilian, Waldau, Christes und Benshausen zum Gebet.

Aktiv sein hilft mir und anderen

Ostersteine: Wer zurzeit zuhause Kinder zu betreuen hat, kann mit diesen Zeit verbringen und gleichzeitig anderen eine Freude machen. Die Aktion der Ostersteine https://web.facebook.com/groups/171925047423673/ lädt ein, Steine zu bemalen und draußen so zu "verlieren", dass andere sie finden und damit eine Freude bekommen. Mit dem #stärkeralsderTod versehen, kann man im Internet die Aktion finden. Dadurch wird man auf Ostern hingewiesen und damit bekommen Menschen Hoffnung, gerade in diesen unruhigen Zeiten. Wichtig ist, dass man die Hinweise zum Umweltschutz beachtet: https://m.facebook.com/notes/elbstones-/umweltschutzaspekte-beim-steinebemalen-und-verstecken/405172000323828/

"Wir sind Miteinander Füreinander da – mit unserer Corona-Helfer-Börse für Südthüringen“

Die Corona-Krise trifft uns alle. Auch in Südthüringen. Wer kauft für ältere oder kranke Menschen ein, die nun zu Hause bleiben müssen? Wer kümmert sich um Kinder, deren Eltern arbeiten? Wer leistet Unterstützung für Besorgungen und Dinge, die man nicht mehr selbst erledigen kann oder will? Wer spricht einfach mal per Telefon mit Leuten, die nicht allein sein wollen in diesen Krisentagen? Fragen, die auch viele umtreiben, die selber ehrenamtlich helfen wollen und können."



Taizé-Gebet

In Kühndorf lässt die Johanniterburg jeden Morgen um 7.30 Uhr die Glocke läuten. Die Burgfamilie versammelt sich dann zum Taizé-Gebet und lädt das Dorf ein, von zuhause aus mitzubeten. Die passenden Lesungen aus Taizé findet man hier: http://www.taize.fr/de_article149.html. Man darf über Email, WhatsApp oder Briefkasten auch Gebetsanliegen ihnen zukommen lassen.

Besinnungsworte von Pfarrerin Kerstin Gommel, Suhl

Die Tageslosung für Samstag, den 21. März, lautet: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren. Ein Schritt, ein Atemzug – ein gutes Wort für diesen Tag.

Vielleicht kennen Sie Beppo aus dem Kinderbuch „Momo“. Der ist Straßenfeger und weiß, wie er auch die längste Straße gefegt bekommt, ohne zu verzweifeln: „Nicht an die ganze Straße auf einmal denken. Sondern bei jedem Schritt einen Atemzug und bei jedem Atemzug einen Besenstrich.“

Inmitten der Meldungen, Meinungen, Zahlen, Prognosen und Appelle sammle ich einzelne Momente. Denn am Ende geht es um Menschen. Ein Schritt, ein Atemzug, ein Mensch.

Ich telefoniere mit einem Freund, Anfang 60. Er lebt stolz offline. Schreibt Briefe auf Papier, telefoniert im Festnetz. „Wenn die Nachrichten bei mir ankommen, sind sie schon wieder veraltet“, sagt er. „Das hilft gegen die Panik.“ Ein Schritt, ein Atemzug, ein Mensch.

Ein anderer Freund schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Mal was Erfreuliches“. Seine zweite Tochter ist gesund geboren worden. So ein Kind weiß nichts von sozialer Distanzierung. Das will auf die Welt und kommt auf die Welt. Ein Schritt, ein Atemzug, ein Mensch.

Ostersteine tauchen in der Stadt auf. Jemand, der plötzlich seiner gewohnten Arbeit nicht mehr nachgehen kann, bemalt Kieselsteine mit freundlichen Farben und „verliert“ sie irgendwo. Wer sie findet, wird zu einem Lächeln verführt. Ein Schritt, ein Atemzug, ein Mensch.

Ein Enkel verabredet sich mit seinem Opa zum Mühlespiel. Jeder sitzt zu Hause vor einem Spielbrett, die Züge werden telefonisch nach Koordinaten durchgesagt. Ein Schritt, ein Atemzug, ein Mensch.

Und immer gut: Humor. John Milner, Mittelfeldspieler beim FC Liverpool, zurzeit arbeitslos, erweist sich als echter Brite. Er twittert ein Foto von sich, wie er gegen die Langeweile seinen Rasen Halm für Halm mit Lineal und Bastelschere trimmt. Ein Schritt, ein Atemzug, ein Mensch.

Hildburghausen-Eisfeld

Sonntags werden in den Städten und Dörfern vom Unterland bis in den Dörfern des Thüringer Waldes die Glocken läuten. In den Gotteshäusern finden Sie Texte und Gebete zur kostenlosen Mitnahme. Stilles Gebet ist in den geöffneten Kirchen möglich, allerdings keine Gottesdienste.

Kerzen können füreinander entzündet werden. Im Gebet sind wir vereint. Ebenso bleibt das tägliche Mittags- und Abendgeläut zum Gebet. Das gibt Orientierung in den Stürmen der Zeit.

Der Kirchenkreis Hildburghausen-Eisfeld unterstützt eine Aktion der Hospizarbeit zur Anfertigung von Mundschutz und Aktionen der Hildburghäuser Tafel, die in veränderter Form weitergehen, um in der gebotenen Distanz trotzdem nahe bei den Menschen zu sein.



Krankenhaussingen

19 Uhr: Krankenhaussingen an den Wochenenden vor den Fenstern der Corona-Station der Regiomed-Kliniken, Hildburghausen: „Der Mond ist aufgegangen...“ www.kirchenkreis-hildburghausen-eisfeld.de/aktuelles/274-evangelische-kirche-laedt-zum-balkonsingen-ein



Osterbrief und Andachten per Aushang

Osterbriefe gehen in zahlreichen Kirchengemeinden an alle Gemeindeglieder. Geburtstagskinder werden von den Gemeindekirchenräten angerufen. Telefonkontakte werden zu den Seniorenkreisen gepflegt. Der Kirchengemeindeverband Hildburghausen hat in den Aushängen Andachten, die aktualisiert werden.

Angebote der Gemeindepädagogen für Kinder

Online-Kindergottesdienst jeden Sonntag ab 9.30 Uhr, Video-Geschichtenreihe durch die Passionszeit bis Ostern des Kindergottesdienstteams der Michaelis Friedenskirche Leipzig (Jeden Samstag neu), Rätsel, Ausmalbilder, Bildergeschichten, Spiele (z.B. Der Kreuzweg bis zum Auferstehungsfest): www.kirchenkreis-hildburghausen-eisfeld.de/jugendarbeit

Abendgebet @Taizé live

Das Evangelische Kirchspiel Westhausen lädt ein: Jeden Abend können wir um 20.30 Uhr beim Abendgebet @Taizé live dabei sein -

eine herzliche Einladung an alle, eine besinnlich halbe Stunde zu verbringen.

Gottesdienste, Andachten, Chat- und Telefonkontakt

In Gemeinsamkeit produzieren die Pfarrbereiche Westhausen und Heldburg einen Videogottesdienst auf Youtube zum Osterfest.

Im Pfarrbereich Brünn wird eine Videoandacht bereitgehalten: www.kirche-bruenn.de

Eine Videoandacht mit Orgelspiel in der Brünner Kirche wird produziert und am Ostersonntag ins Netz gestellt.

Die Kirchengemeinde Eisfeld hat einen YouTube-Kanal eröffnet, auf dem kurze Andachten im Video festgehalten werden.

Auf der Homepage sind unter den Reiter "Aktuelle Gottesdienste" die Videos verlinkt.



Offene Kirchen

Die geöffnete Eisfelder Dreifaltigkeitskirche lädt zur täglichen Andacht ein, von 8-18 Uhr. In Westhausen, Rieth und Schweikershausen sind die Kirchen sonntags von 10-17 Uhr geöffnet, und es liegen Impulse für den Sonntag aus.

Musikvideos

Der Kantor lädt ein Video an der Orgel oder anderen Instrumenten wöchentlich bei YouTube hoch, das über die Homepage zur Verfügung gestellt wird. Für Karfreitag möchte die Kirchengemeinde die Passionsmusik von 2019 bei YouTube als Musikvideo veröffentlichen.



Besinnungswort

Wöchentlich gibt es ein Besinnungswort in der Presse "Freies Wort" und auf der Internetseite des Kirchenkreises www.kirchenkreis-hildburghausen.de

Klinikseelsorge

Die Klinikseelsorge - ein wichtiger Arbeitszweig im Kirchenkreis mit zwei großen Krankenhäusern und Coronastationen - hält telefonischen Kontakt zu den Patienten.

Kontakt: Petra Stärker, Kirchenkreis Hildburghausen-Eisfeld, 03685-4093060, petra.staerker@ekmd.de

Jena

Das Lutherhaus Jena überträgt bis auf weiteres jeden Sonntag um 15.30 Uhr einen Gottesdienst auf YouTube: https://www.lutherhaus-jena.de/video

TV-Gottesdienste

Jena TV überträgt jeden Sonntag (10 Uhr) einen Gottesdienst aus der Stadtkirche St. Michael im Fernsehen und per Livestream im Internet:

https://www.jenatv.de/

Um 12 Uhr ist der Gottesdienst im Radio Offener Kanal Jena zu hören.

Sonntagsretter: Jeden Sonntag um 10.35 Uhr unser Angebot für Kinder: "Die Sonntagsretter" auf Jena TV mit Lukas, Nina und Freunden:

www.jenatv.de/sendungen/33/3593/Kindergottesdienst

Angebote für Senioren während der Corona-Krise

Das Angebot will Betroffenen zur Seite zu stehen, die besonders unter der gegenwärtigen Situation leiden: Menschen die in Quarantäne sind oder sich nicht nach draußen trauen, die niemanden haben, der für sie einkauft oder zur Apotheke gehen kann. Das gleiche trifft auf einsame, insbesondere ältere Leute zu. „Wir wollen, dass in dieser Zeit niemand alleine bleibt. Rufen Sie an, wenn Sie konkrete Hilfe brauchen oder auch nur das Gespräch suchen. Wir sind für Sie da!“ Wir sind Montag bis Samstag zwischen 8 und 17 Uhr für Sie erreichbar unter 03641-443709 oder 0173-5728582 und Email: kreisstelle.jena@diako-thueringen.de.

Die Koordination dieses Angebotes liegt bei der Kreisdiakoniestelle Jena in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der Caritas und den Seniorenbegegnungsstätten.

Wort zum Tag

www.youtube.com/watch?v=cqZze7nBotE&list=PLp72Uq8iRJ_V1f2jlmpMY99m6EOxlpdy2

Tägl. Orgelklänge

www.youtube.com/watch?v=Us_M8Vz5P3c&list=PLp72Uq8iRJ_U_BnIRthAQ2D790e0ZJ5Bl

Kontakt: Johannes Schleußner, Kirchenkreis Jena, Johannes.schleussner@kirchenkreis-jena.de, www.kirchenkreis-jena.de

Meiningen

Anregung zum Küchentisch-Gottesdienst

Das Gebet zu Hause verbindet uns, gerade jetzt wo wir uns zum Schutz aller nicht versammeln dürfen. Betet mit! Zum Glockenläuten zündet eine Kerze an und betet das Vater unser oder ein anderes Gebet. Beim Abendläuten stellen wir die Kerze ins Fenster zum Zeichen der Verbundenheit.

Wort der Zuversicht

Montag bis Freitag wird im Meininger Tageblatt "mein Wort der Zuversicht" veröffentlicht, samstags kommt das schon lange verabredete geistliche Wort. Alle Mitarbeitenden des Verkündigungsdienstes schreiben ihr Wort der Zuversicht (Bibelvers oder Liedstrophe) mit 2-3 erklärenden Sätzen und Foto. Die Zeitung veröffentlicht die Namen und Telefon-Nummern der Mitarbeitenden des Verkündigungsdienstes für Seelsorge am Telefon.

Kontakt: Beate Marwede, Superintendentin, Ev.-luth. Kirchenkreis Meiningen, Tel. 03693-840923 Fax 03693-840926

Menschen mit Herz - Einkaufshilfe für Menschen im Kirchenkreis Meiningen

Die Kreisdiakoniestelle Meiningen bietet die Vermittlung von freiwilligen und kostenlosen Dienstleistungen für Menschen an, die aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht aus dem Haus gehen dürfen oder können. Helfen können alle Menschen mit Herz, die aktuell frei von Erkältungssymptomen sind, sich nicht in Quarantäne befinden und selbst keiner Risikogruppe angehören.

Was kann getan werden?: Einkäufe von Lebensmitteln erledigen, Post wegbringen und Ähnliches.

Wem soll geholfen werden?

• Menschen in Quarantäne

• Menschen, die aufgrund von Alter oder Krankheit besonders gefährdet sind und zu Hause bleiben sollen

• Menschen, die aus diesen oder anderen Gründen nicht mobil sind und niemanden haben, der für sie diese Besorgungen erledigt

Kontakt: Tel. 03693-503057 oder E-Mail an kds.mgn@diako-thueringen.de

Merseburg

Klänge aus dem Kirchenkreis

Da alle Chorproben, Musikgruppen, Konzerte und andere musikalische Veranstaltungen abgesagt werden mussten, wollen wir Ihnen die musikalische Freude in dieser Form schenken. Genießen Sie täglich neue Klänge unseres Kirchenkreises! Viel Freude dabei! Gott ist gut! Idee von Kreiskantorin Miroslawa Cieslak

https://www.kk-mer.de/kontakt-und-service/klaenge-aus-dem-kirchenkreis/

Kontakt: Manja Karl, Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenkreises Merseburg, Tel. 0152-04880159

Mühlhausen

Seelsorge

Ein Team von Seelsorgerinnen, Pfarrerinnen und Pfarrer stehen in der Corona-Krise für die Region Bad Langensalza, Schönstedt und Großengottern mit einer Telefonbereitschaft den Menschen zur Seite. Täglich stehen mindestens zwei Telefone ab 18 Uhr bis 20 Uhr für Menschen zur Verfügung,die aufgrund des eingeschränkten öffentlichen Lebens in Einsamkeit oder auch in seelischen Notsituationen geraten und einfach einen Gesprächspartner brauchen. Darüber hinaus können praktische Alltagshilfen über ein Netzwerk von Ehrenamtlichen und das Ufhover Lädchen vermittelt werden. Das „Zuhör-Telefon“ besteht als Angebot verbindlich zunächst bis zum 30. März.

Pfarrer Friedrich Berger, Sozialpädagogin Hanne Lasch, Tel. 03603-8364723

Pfarrer Dirk Vogel Tel. 03603-813304

Pfarrer Matthias Cyrus, Tel. 036022-96592

Klinikseelsorgerin Pfarrerin Annett Seeber, Tel. 03603-846177

Klinikseelsorgerin (im Ruhestand) Ulrike Müller, Tel. 03603-891309

Die Telefone, die nicht besetzt sind, verweisen per Anrufbeantworter auf die besetzten Telefone. Es können auch Nachrichten auf den Anrufbeantwortern hinterlassen werden. Es wird dann entweder am Abend oder im Laufe des darauffolgenden Tages ein Rückruf erfolgen. Daher ist es wichtig, Name und die eigene Telefonnummer zu hinterlassen.

Die Zuhör-Telefonbereitschaft ist ein freiwilliges Angebot der Evangelischen Kirchengemeinden.

Angebote für Kinder und Jugendliche:

Gemeindepädagogin Susanne Henning (Tel. 03601-4087804, sannehenning77@web.de) hat einen Videokanal „eröffnet“ und ihre Gruppen angeschrieben. Sie versucht es per youtube. Jeden Tag, außer Samstag und evtl. Sonntag kann man über den unten stehenden Link mit ihr und dem Esel Elias die Passions- und Ostergeschichte miterleben. Es wird zusammen gebetet und sich unter Gottes Segen gestellt. Man kann in die Lieder mit einstimmen.

Den ersten „Online-Kreis“ findet Ihr unter:

https://youtu.be/RHJKxHOEgFI

Gemeindepädagogin Alexandra Kunze (Tel. 036923-854430, E-Mail alexandra.kunze@ekuja.de) ist gerade bei der Umsetzung eines Online-Kreises in anderer Form. Sie hat alle Eltern kontaktiert und einen wöchentlichen Whatsapp-Kinder-/Teeniekreis vorgeschlagen. Sie sitzt noch an der Ausarbeitung. Da wird es immer ein Gebet, Spiel- und Bastelideen, eine Geschichte… geben. Thematisch Passionszeit + Ostern, als erstes Psalmen, nächste Woche „Wachsen“. Sie macht das als Dokument und sendet es allen zu, damit die Eltern mit Kindern das umsetzen können.

Pfarrer Steffen Pospischil (Tel. 036041-57131, E-Mail steffen.pospischil@ekmd.de) betreibt die Facebookseite „Konfirmandenarbeit". Das ist mit 2165 Mitgliedern die größte Austauschbörse für Konfirmandenarbeit. Wer bei Facebook ist, kann hier gute Ideen finden. Kindergartenkoordinatorin Almut Skatulla (Tel. 03601-8883327, kigakoordinator@kirchenkreis-muehlhausen.de) hat eine Anleitung für KIGO @ HOME, die Antoinette Lühmann und Ulrike Droste-Neuhaus aus der Fachstelle Kindergottesdienst der Nordkirche übersandt.

Ansonsten haben wir im Kirchenkreis auch Ideen des CVJM weitergegeben zum Blog

www.zuhauseumzehn.de. Jeden Tag um Punkt 10 Uhr werden dort zwei coole Ideen veröffentlicht: eine für Kinder (7-12 Jahre) und eine für Jugendliche (13-17 Uhr), um deren Alltag ein wenig aufzupeppen. Gleichzeitig findet sich auf dem Blog eine Liste mit Links zu weiteren Seiten der Jugendarbeit mit einer Fülle von kreativen Ideen. Dies ist ein Angebot des Evangelischen Jugendwerk Württemberg.

Kontakt: Wendy Wellendorf, Ev. Kirchenkreis Mühlhausen, Tel. 03601-812901

Gottesdienste:

Pfarrer Benjamin Themel (Tel. 03601-4087850, pfarrer.themel@posteo.de) und Pfarrerin Annemarie Sommer (Tel. 036043-70205, pfarramt.kirchheilingen@gmail.com) laden ein, zu Hause Gottesdienst zu feiern.

Evangelischer Kindergarten "Unterm Regenbogen" Langula:

KINDERREDEPLATZ. Wir gehören zusammen... und machen trotzdem weiter! Malt Eure Erlebnisse auf und lasst das Bild mit einer kleinen Erklärung von Mama oder Papa an das Handy von Almut (+49 170 180 61 30) per WhatsApp schicken, und schon können es alle deine Kindergartenfreunde sehen...Toll oder? Na dann: Ran an die Stifte!

Kindgerechte Passions- und Ostermorgenkreise: Die Kinder erhalten zur Karwoche ein Päckchen mit den Materialien auf Papier. Außerdem werden die einzelnen Einheiten zu den gegebenen Zeitpunkten im Internet freigeschaltet. Für die Kinder wurde alles eingesprochen und eingesungen:

www.kindergarten-langula.de/Morgenkreise.html

(aktuell ist schonmal ein „Gespanntsein“ drauf...)

Kontakt: Kindergartenkoordinatorin Almut Skatulla, Tel. 03601-8883327, kigakoordinator@kirchenkreis-muehlhausen.de

Kloster Volkenroda:

Livestream Mittagsgebet (Mo - Sa, 12 Uhr); danach findet sich das Mittagsgebet auf der Website des Klosters: www.kloster-volkenroda.de/dates/24140/

Divi Blasii Kirche Mühlhausen:

Kantor Oliver Stechbart spielt Josef Gabriel Rheinberger "O Haupt voll Blut und Wunden" auf der Schuke-Orgel: www.youtube.com/watch?v=jjGEbiJ_Xkg&fbclid=IwAR0dowbM0d0As8fmLlkInnwy3L5lLA6CetAuZzSsKKncFPfpEEGt79uOwXE

Heiligenstadt:

Die Kirchenmusikerin Christiane Weis nimmt für die Chöre Audiodateien für jede Stimme auf und verschickt Noten zum Singen zu Hause, "denn Singen tut der Seele gut", betont sie. Außerdem hat sie für das Krümel-Cafe, den Mutter-Kind-Kreis, ein “Monatspaket“ für jede Familie zusammengestellt mit einer Bibelgeschichte, einer Bastel-Idee mit Material für jede Woche und eine CD mit christlichen Kinderliedern.

Kontakt: Kirchenmusikerin Christiane Weis, 0163-9889575

Naumburg-Zeitz

Die Arche sendet!

Die Erzieher der Arche Noah haben ein Video gedreht: https://www.youtube.com/watch?v=9TYqq5HxP4Y.

Überraschungspost für Kinder

Für die Kinder der verschiedenen Kindergruppen gibt es hier und da eine Überraschungspost – mit Bibelgeschichte, Gebet, Bastel- oder Malseite

Kontakt: GP Beate Jagusch: 034423-21315, beate.jagusch@t-online.de

Mobile Seelsorge

Ord. Gemeindepädagogin Ingrid Gätke ist mit ihrer Mobilen Seelsorge im Nördlichen Zeitz unterwegs, um den Menschen vor Ort eine Möglichkeit für ein seelsorgerliches Gespräch zu geben. Gerade in den abgelegenen Dörfern fehlen die Gottesdienste und mehr noch die regelmäßigen Gruppentreffen.

Kontakt: ord. GP Ingrid Gätke: 0151-46288270, i.gaetke@noezz.de

Musik für Chöre

Kreiskantorin Johanna Schulze versendet jeden Donnerstag eine E-Mail mit einem kleinen muskalischen Impuls an die Kinder ihrer Chorgruppe, die normalerweise zu dieser Zeit zum gemeinsamen Singen versammelt werden. Für die Erwachsenenchöre hat Kantorin Schulze die Melodien für die einzelnen Stimme eingespielt. Die Chormitglieder können jetzt über die Homepage diese Einspielungen runterladen und anhören und zu Hause für sich üben.

Kontakt: Kantorin Johanna Schulze: johanna.schulze@kirche-zeitz.de

Sonntägliche Videoandachten

Ab dem Sonntag Judica wollen die Naumburger Pfarrer*innen für die kommenden Sonntage jeweils eine Video-Andacht produzieren und auf die Homepage des Kirchenkreises stellen.

Kontakt: Pfarrerin Christina Lang: 03445-778201, lang-christina@gmx.de

Praktische Hilfe für die Menschen vor Ort

In allen Regionen des Kirchenkreises soll auch für das Alltagsleben gesorgt werden. In den Pfarrämtern können sich Menschen anmelden, die Hilfe benötigen und die andere unkompliziert unterstützen wollen: Hilfe beim Einkaufen, ein Gang zur Apotheke, kurzfristige Kinderbetreuung, Müll rausbringen, eine Viertelstunde telefonieren – was immer Menschen füreinander tun können. Hier wollen die Gemeinden vernetzten und aufeinander achten.

Kontakt: Pfarrer Matthias Keilholz: 03441-619934, m.keilholz@noezz.de

Kontakt: Superintendentin Ingrid Sobottka-Wermke: 03445-7814985, Ingrid.Sobottka-Wermke@ekmd.de

In der Region Saale-Unstrut heißt das Projekt „Freundesnetz“.

Kontakt: Pfarrerin Anne-Christina Wegner: 0151-17944349, pfarramt-laucha@kirchenkreis-naumburg-zeitz.de

Postkartengrüße

Pfarrerin Anne-Christina Wegner macht sich jeden Tag zu Fuß oder mit Rad auf in einen anderen Ort ihre Pfarrbereichs. Dort steckt sie Postkartengrüße in den Briefkasten. Auf den Postkarten sind auch die Kontaktdaten, an die man sich wenden kann, wenn man Hilfe benötigt.

Kontakt: Pfarrerin Anne-Christina Wegner: 0151-17944349, pfarramt-laucha@kirchenkreis-naumburg-zeitz.de

Offene Kirchen

Die Stadtkirche St. Wenzel wird täglich von 10-12 Uhr geöffnet, zur persönlichen Besinnung oder zum stillen Gebet und Kerze entzünden. Man kann auch seine Gebetsanliegen schriftlich hinterlassen. Auf der Homepage des Kirchenkreises gibt es die Möglichkeit, Gebetsanliegen unkompliziert zu senden. Diese Gebetsanliegen werden dann um 12 Uhr beim stillen Gebet mitgebetet.

Kontakt: Pfarrerin Christina Lang: 03445-778201, lang-christina@gmx.de

Stationen-Andacht (z.B. auf dem Friedhof):

An mehreren Stationen die Texte, Gebete, Lieder des jeweiligen Sonntag veröffentlichen (Vorschlag des Pfarrbereich Schkölen-Osterfeld). So kann jeder die Texte lesen, beten, singen. Geeignet gerade für Menschen, die nicht im Internet unterwegs sind.

Kontakt: Constanze Lenski, email@kirche-schkoelen.de

Abendgebet per Video:

Ein für alle Beteiligten ganz neues Format findet sich auf der Internetseite des Kirchenkreises. Jeden Abend um 18 Uhr wird hier ein Abendgebet per Video veröffentlicht. Ganz bewusst hat der Kirchenkreis diese Uhrzeit gewählt, zu der auch in vielen Kirchen die Glocken läuten. Es handelt sich dabei um eine traditionelle Gebetszeit, die heutzutage aber kaum noch genutzt wird. In der aktuellen Situation, wo die Straßen und überhaupt das ganze Leben ruhiger geworden sind, ist der Klang dieser Glocken wieder deutlicher zu hören. Entgegen der Tradition können die Menschen aber nicht in den Kirchen zum Gebet zusammenkommen. Daher kommt das Gebet unter dem Motto #KircheBeiDir zu den Menschen nach Hause. Immer eine andere Person aus dem Kirchenkreis bereitet den etwa fünfminütigen Impuls vor. Entsprechend vielfältig sind die Beiträge. Allen gemeinsam sind die Fürbitten, in denen die Wünsche und Sorgen der Menschen eingetragen werden. Über die Internetseite des Kirchenkreises oder auch per E-Mail können Gebetsanliegen eingesandt werden, die dann bei nächster Gelegenheit im Abendgebet aufgegriffen werden. Auf diese Weise ist das Abendgebet nicht nur eine Sendung sondern auch ein Kommunikationskanal, der die Gemeinschaft verbindet.

www.kirchenkreis-naumburg-zeitz.de

Chorproben:

Chöre sind von den Verboten besonders betroffen. Auch für Konzerte, die eventuell erst im Herbst stattfinden, muss geprobt werden. Chorleiterin Johanna Schulze hat nun ein Angebot entwickelt, damit die Sängerinnen und Sänger zu Hause allein üben können. Kantorin Schulze hat die verschiedenen Chorstimmen für das nächste geplante Musikstück vorgesungen und aufgezeichnet. Diese Audiospuren können nun von der Internetseite runtergeladen werden. So hat jeder für seine Stimmlage ein Tonbeispiel, das das Einstudieren der Stücke erleichtert. Auch wenn am Ende alle froh sein werden, wenn gemeinsame Proben wieder möglich sind. können sich alle durch das digitale Angebot bereits eine Grundlage erarbeiten.

Kontakt: Kantorin Johanna Schulze, johanna.schulze@kirche-zeitz.de

Andacht zum Anhören:

Ein weiteres neues Format ist die „Andacht zum Anhören“ ein Podcast mit Andachten und kurzen Gottesdiensten. Der Podcast wird wöchentlich veröffentlicht. In wechselnder Besetzung mit Vertreterinnen und Vertretern aus der ganzen Region werden die Beiträge erstellt. Federführend sind dabei bisher Vikar Manuel Kaiser und Pfarrer Daniel Schilling-Schön aus Goseck.

Unterstützung bekommen sie u.a. von Schülerinnen und Schülern der Klosterschule Pforta. Die Schüler sprechen Texte ein oder spielen Musik, was dann als Aufnahmen im Podcast genutzt wird. Die Beiträge werden auf der Internetseite des Kirchenkreises veröffentlicht, aber auch über die sozialen Medien verteilt. An einer weiteren Idee, die Andachten vor allem für ältere Gemeindemitglieder über eine Telefonnummer zugänglich zu machen, wird noch gearbeitet.

Kontakt: Vikar Manuel Kaiser, kaiser.manuel.volker@googlemail.com



Hausandachten:

In der Region Nördliches Zeitz wird für jeden Sonntag eine Hausandacht geschrieben. Die Andacht wird über die sozialen Medien, über die Internetseite der Region und mit Hilfe von Handzetteln über die Briefkästen an die Gemeindemitglieder verteilt. Mit dem Textblatt können dann alle zu Hause einen kleinen Gottesdienst feiern. Dafür läuten auch die Glocken der Kirchen weiterhin zur Gottesdienstzeit, auch wenn kein öffentlicher Gottesdienst stattfindet.

ord. GP Friederike Rohr, Tel. 03444-122910, friederike.rohr@noezz.de

Kontakt: Evangelischer Kirchenkreis Naumburg-Zeitz, Tel.: 03445-659956, www.kirchenkreis-naumburg-zeitz.de

Salzwedel

Aufruf zum Glockenläuten täglich um 12 und um 19 Uhr

Song "Straßen und Plätze sind leer", eigens für die Corona-Krise komponiert:

www.kirchenkreis-salzwedel.de/aktueller-song-strassen-und-plaetze-sind-leer-von-juergen-brilling/

Alle Infos unter: www.kirchenkreis-salzwedel.de/

Pfarrbereiche Fleetmark Jeetze (Pfr. Dietrich Eichenberg 039034-281 oder dietrich.eichenberg@gmail.com) und St. Marien Salzwedel (Pfr. Friedrich von Biela Kreisgemeindepädagogin Claudia Dennhof (05841-976565 oder C.denn@web.de), Kantorin Monika Wrobel hat eine sehr schöne Idee für Ihre Sängerinnen und Sänger

Kontakt: Superintendent Matthias Heinrich, Tel. Büro: 03901-305251, Fax: 03901-305258,

Handy: 0171-6722215, Email Büro: kirchenkreis.salzwedel@ekmd.de

EMail persönlich: mail@m-heinrich.eu

Schleiz

Pfarramt Saalburg-Ebersdorf

Es werden Mediations- und Gebetbriefe an Gemeindeglieder geschickt, Andachtstexte, Kindergebete für die Zeit des Händewaschens, von Kirchenmusikern werden CDs für die Osterzeit erstellt.

Hirtenbriefe: Einmal wöchentlich veröffentlichen wir Hirtenbriefe, d.h. kleine Briefe an die Haushalte, die zum einen Informationen, zum anderen einen geistlichen Impuls beinhalten.Sie werden per whatsapp, per Mail, per Briefkasten und per Internetseite verteilt.



Gottesdienst: Zum Sonntag veröffentlichen wir (ebenfalls per whatsapp, per Mail, per Briefkasten und per Internetseite) einen kurzen Gottesdienst inkl. Liedvorschlägen, Kurzpredigt, Lesung und Gebeten. Dies geht ab Sonntag auch über unseren youtube-Kanal.

Andacht: Unsere Mittwochsandacht (diese findet normalerweise immer mittwochs, 19 Uhr statt) senden wir nun digital. So haben wir den Menschen mittels des Hirtenbriefes auch ein Andachtsformular zur Hand gegeben, das als Vorschlag für die 19 Uhr Andacht dient. Um 19 Uhr läuten in unseren Kirchen seitdem die Glocken und rufen zu einem verbindenden Gebet über die Haushalte hinweg ein.

Familienkirche: In drei unserer Gemeinden feiern wir einmal im Monat eine Familienkirche. Diese startet diese Woche digital. (erscheint Freitag, 27.3. auf youtube/unserer Homepage)

Lichterbriefe: Da kein Ostergottesdienst gefeiert werden kann mit unseren Gemeindemitgliedern, haben wir 25 Menschen gefunden, die aus einfachen Haushaltskerzen Osterkerzen basteln. Das sind immerhin 850 Stück. Dazu werden mit Verzierwachs Kreuze darauf angebracht. Diese Kerzen werden mit einem Osterbrief in einem Briefumschlag (Lichterbrief) an jeden Haushalt verteilt, in dem ein christliches Gemeindemitglied lebt. Unsere Kerzen erhalten aus hygienischen Gründen einen Zettel dazu: Diese Kerze lag 9 Tage in Quarantäne. So wird zu Ostern das Osterlicht in allen Orten in allen Häusern erscheinen.

Tägliche Morgenandachtsgruppe über Whats App

Beispiel https://www.youtube.com/watch?v=FOcLgSP9P-w&t=6s

Wer dazu gehören möchte, einfach an einen der Admins wenden: u.a. Pfarrer Göppel(Tanna), Pfarrer Erber (Unterkoskau), Jugendwartin Astrid Geisler. Im Kirchspiel Ebersdorf gibt es bei YouTube Andacht-Videos, und es werden „Hirtenbriefe“ in den Gemeinden verteilt. Auch zu finden unter www.kirchspiel-ebersdorf.de, https://www.youtube.com/channel/UCu1IrmtJuTWEQXDfJyzJCoA

Past. Anne Boelter und Pfr. Dr. Tillmann Boelter, Pfarramt Saalburg-Ebersdorf, 036651-87138

Kontakt: Kirchenkreis Schleiz, Tel.: 03663-404515, superintendentur.schleiz@ekmd.de, www.kirchenkreis-schleiz.de

Kantor Friedemann Fischer aus Ziegenrück/Thür.

Aus allen Mitschnitten der vergangenen Jahre habe ich etwas ausgewählt und für eine CD zusammengestellt. Es ist aus allen Gemeinden, in denen ich dienstlich tätig bin, etwas zu hören. Gesangbuchnummern zum Aufschlagen der Lieder habe ich auch angegeben, und die CD steht unter dem Motto "Harre meine Seele". Bis zum Beginn der Karwoche gibt es noch einen Text über das Singen der Passionen, das ja besonders in Mitteldeutschland seine Tradition hat.

Kontakt: Kantor Friedemann Fischer, ffzgr@web.de

Sonneberg

Neues „ZUHÖR – TELEFON“ der Kirchen im Landkreis Sonneberg

Das Diakonat des ev. Kirchenkreises hat gemeinsam mit der katholischen Kirchgemeinde St. Stefan in Sonneberg ein Zuhör-Telefon für den Landkreis Sonneberg eingerichtet. Bis 18. April 2020, außer an den Sonntagen, ist das Zuhör-Telefon unter der Nummer 03675-75300-14 von 16-18 Uhr für Sie da.

Anrufen kann jede/r, der/die den Wunsch verspürt, mit jemandem zu reden, um sich über Sorgen und Probleme auszutauschen. Das Angebot ist kirchensteuerfinanziert, außer den Telefongebühren entstehen den Anrufern und Anruferinnen keine Kosten. Jeder Anruf ist willkommen und unabhängig von einer Konfessionszugehörigkeit. Somit steht das Angebot des Zuhör-Telefons auch Menschen ohne Kirchenmitgliedschaft offen. Sie können anonym anrufen oder auch Ihren Namen nennen. Die Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht. Bei erhöhtem Bedarf werden die Telefonzeiten des Zuhör-Telefons weiter ausgebaut. Weiterhin sind alle Pfarrämter und kirchlichen Mitarbeitenden zu den üblichen Zeiten erreichbar. Diese sind auf der Homepage des Kirchenkreises, der Kirchengemeinden und den Gemeindeblättchen einsehbar.

Kontakt: Melanie Wagner-Köhler, Diakonat des Evang. Kirchenkreises Sonneberg, Tel. 03675-7530014



Offene Kirchen

Kirchenkreisweit sind die Kirchen verschiedentlich geöffnet, dazu auch die sanitären Einrichtungen der Kirchengemeinden, um den Besuchern das Händewasche zu ermöglichen. Wo es möglich ist, sind haupt- und ehrenamtliche Ansprechpartnernzu den Kirchenöffnungszeiten anwesend, um Besuchern für ein Gespräch unter den gegebenen Hygienemaßnahmen zur Verfügung zu stehen.

Die Seelsorge findet so weit wie möglich ebenfalls telefonisch statt, wobei manche Pfarrer trotzdem auch zu Besuchen bereit sind.

Insbesondere wurden die Mitarbeiter der (geschlossenen) Tafel gebeten, sich der ehrenamtlichen Initiative „Sonneberger helfen Sonnebergern“ anzuschließen, die sich schon weit über das Stadtgebiet hinaus vergrößert hat.

Kontakt: Denise Müller-Blech, Evangelischer Kirchenkreis Sonneberg, Tel. 03675-7530011

Information des Diakonats des Evangelischen Kirchenkreises

Als Diakonat des Ev. Kirchenkreises bieten wir, solange die Schließung der Beratungsstellen besteht, telefonische Beratung täglich von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung an, sowie eine Erreichbarkeit per E-Mail (wir reagieren schnellstmöglich).

Weiterhin möchten wir Sie auf den Nothilfefonds als kurzfristige unbürokratische finanzielle Hilfe (ausgelegt für kleinere Beträge) hinweisen. Die Überprüfung der Bedürftigkeit erfolgt fallbezogen durch das Diakonat in Absprache mit der BUKAST und dem Superintendenten.

Sonneberger helfen Sonnebergern – ehrenamtliche Initiative von Elke Zimmermann

Hier wird kostenfreie Hilfe angeboten für Menschen über 60 sowie Personen, die zur Risikogruppe gehören und ein geschwächtes Immunsystem haben. Erledigungen wie Einkaufen und Medikamente abholen werden übernommen, sodass die Betroffenen nicht unnötig außer Haus müssen.

Die Koordinatorin Elke Zimmermann ist unter der Nummer 0151-64016575 erreichbar und freut sich ebenso über fleißige HelferInnen.

Weitere Initiativen aus Ihren Gemeinden können wir gern mit aufnehmen und wären über Informationen oder Anregungen dankbar.

Bitte unterstützen Sie alle Maßnahmen, die zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus angeordnet wurden und werden.

Diakonat des Evang. Kirchenkreises Sonneberg, Tel.: 03675-7530014 oder 7530016, Fax: 03675-7530015, E-Mail: diakonat@kirchenkreis-sonneberg.de

Kontakt: Superintendentur Sonneberg, Tel. 03675-7530011, info@suptur-sonneberg.de, www.suptur-sonneberg.de

Stendal

Kurze Andachtsmomente, persönliche Grüße

Am Sonntag und kleine Impressionen aus den Kirchen im Nordosten der Altmark (Pfarrbereiche Kleinau, Arendsee, Seehausen und Beuster). Die Videos sind auf www.kirche-nordostaltmark.de/ zu sehen.

Südharz

„Corona-Ideenkiste“

Button auf der Homepage www.ev-kirchenkreis-suedharz.de klicken

Die christlichen Kirchen und Gemeinden Nordhausens haben gemeinsam ein Hilfsangebot gestartet – vom Einkauf bis zum Seelsorgespräch.



Jugendgottesdienst online und interaktiv

Eine Instagram-Live-Andacht wurde am Sonntag, 29.3. um 17 Uhr aus der Jugendkirche in Nordhausen übertragen. Die Andacht wurde auch auf der Website der Online-Kirche live übertragen www.onlinekirche.ekmd.de. Thema ist: #AngstMacher-TrostGeber. Die Jugendlichen haben das Thema Angst selbst vorgeschlagen: Was macht mir Angst? Was hilft gegen die Angst?

RUNDFUNK Die Blasiigemeinde

Ab sofort jeden Sonntag pünktlich nach dem Glockenläuten morgens um zehn im Nordhäuser Bürgerradio „Radio Enno“ mit einer „Guten Nachricht aus St. Blasii“! zu hören. Übermittelt wird ein kurzer Gruß aus Wort und Musik auf jedem Radio bei 100.4 – und online unter www.radio-enno.de

NEWSLETTER

Die Blasiigemeinde bleibt mit ihrer Gemeinde durch einen Newsletter in Kontakt: www.ev-kirchenkreis-suedharz.de und blasiikirche-nordhausen.de

Zusätzlich liegen sie noch in der Kirche aus und werden auf Anfrage versandt.

Kontakt: Pfarrer Wolf-Johannes von Biela 03631/981640 & blasiigemeinde@web.de

YOUTUBE

Theologiestudent und Lektor Kevin Stilzebach bereitet jeden Tag für den Kirchenkreis ein Gebet, einen Impuls oder Segen vor. Es wird über facebook, die Homepage und YouTube verbreitet.

Kontakt: 0172-7763854

WHATSAPP

Sonntag läuten um 10 Uhr die Glocken in Bielen und rufen zum gedanklichen Miteinander und vor allem zum gemeinsamen Gebet. Währenddessen wird in der Kirche eine kurze Andacht aufgenommen, die anschließend per Audiodatei verschickt wird. Laut Rückmeldungen finden viele Trost und Zuversicht und etwas Normalität. Vor allem erreichen die Worte auch Menschen, die es nicht jeden Sonntag in die Kirche zum Gottesdienst schaffen. Vielleicht wächst hier die Möglichkeit, die digitalen Angebote unserer Gemeinde auch unabhängig der Corona-Krise auszubauen. Damit wir Menschen erreichen, egal ob Sonntagsmorgen in der Kirche oder abends in der Badewanne! „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium“ Mk. 16,15

PS: Wer Interesse hat, die Andacht per WhatsApp zugeschickt zu bekommen, melde sich bitte unter 0174 8673979 bei Christopher Bischoff.

HOMEPAGE

Formen von Segen, Andacht und Gebet über unsere Homepage



HAUSANDACHTEN VERTEILEN

Pfarrerehepaar Meinhold (Heringen, Tel. 036333-775500) hat Vorlagen für Hausandachten in Briefkästen an die bekannten Gottesdienstbesucher verteilt; statt des Gottesdienstes im Seniorenheim wollen sie nun einen Gruß & Segen aufs Zimmer schicken



GEBETSKÄSTEN & KIRCHEN ÖFFNEN

Pfarrerehepaar Steinke aus Niedergebra installieren in Absprache mit den Kirchenältesten Gebetsbriefkästen in ihren 10 Gemeinden (sie holen die Briefchen ab und beten sie in ihren persönlichen Fürbitten mit) und bitten ihre Kirchenältesten um offene Kirchen (8 von 10 Kirchen machen jetzt bereits mit – die Öffnungszeiten variieren von täglich bis nur am Wochenende) in denen die Sonntagsandacht als Vorlage für die Hausgemeinschaft ausliegt und eine Möglichkeit, eine Kerze zu entzünden, angeboten wird. Kirchenälteste verteilen die Andacht auch an Menschen, die sonst zum GD kommen. Zudem wird überlegt, den Gemeindegliedern einen Ostergruß zukommen zu lassen, wenn man schon nicht gemeinsam GD feiern kann.

#hoffnungshamstern In der offenen Kirche Elende hängt nun eine Wäscheleine mit Segenskärtchen – Segen zum Mitnehmen – Hier finden Sie, was der Seele gut tut.

SCHREIBTISCHANDACHT

für die Andacht im Kreiskirchenamt hat Superintendent Andreas Schwarze stattdessen Schreibtischandachten im Haus verteilt

MUTMACH-PLAKAT FÜR KINDER

Unsere Referentin für die Arbeit mit Kindern und Familien, Katharina Schmolke (katharina.schmolke@ekmd.de) hat ein Mutmach-Plakat für Kinder gemalt, das sie auf unserer Homepage finden und dort als pdf heruntergeladen werden kann.



WOHNZIMMER-FAMILIENKIRCHE

Katharina Schmolke, Referentin für die Arbeit mit Kindern und Familien, sowie die Gemeindepädagogen Ines Delert und Alexander Schönlein haben eine Wohnzimmer-Familienkirche vorbereitet. Start ist am Sonntag, 29. März: www.youtube.com/watch?v=ek7Jjg31PvA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Z8AiOHHH26SKs96KUJyf_usFV9C6Va8yoezau4TX_Soue2_5b1vtZp54

HILF DEINEM NACHBARN

Ellrich: Unter dem Hashtag #hilfdeinemnachbarn können wir unseren Nachbarn aus Risikogruppen (ältere Menschen, Menschen mit eingeschränktem Immunsystem, Diabetiker, etc) momentan helfen, indem wir für sie Einkäufe und dringende Wege (Post, etc.) erledigen. Wer sich an dieser Nachbarschaftshilfe als Helfer beteiligen will, schreibt in der Kommentarfunktion bitte einfach seinen Namen und den Ortsteil (z.B. Michaela Mustermann, Ellrich).

Anfragen zu Einkäufen bitte anmelden bei Jochen Lenz (0152/54780996).

Um die persönlichen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, werden bestimmte Übergaberegeln von Einkauf und Geld zu beachten sein. Dieses Angebot gilt zunächst bis 19.4. bzw. bis zu neuen Verordnungen von Land bzw, Landkreis und Stadt Ellrich. Ellrich und ich/#hilfdeinemnachbarn

TURMLICHT

täglich gegen 20 Uhr wird die Turmbeleuchtung für etwa 15 Minuten in den Abendhimmel strahlen. Dieses Licht erinnert uns an Christus: „Ich bin das Licht der Welt.“ (Johannes 8,12), welches unsere Finsternis erhellt und soll für uns zu einem allabendlichen Hoffnungszeichen werden. Es strahlt Zuversicht hinaus in unser Dorf, in unser Land, in unsere Welt. Es mahnt uns, an alle zu denken, die aktuell Unmögliches leisten in den Krankenhäusern, Pflegeheimen, in der Politik, im Supermarkt....

Und dieses Licht soll für uns Trost sein. Es leuchtet hinein in unsere Unsicherheit, in unsere Angst, in die Krankheit dieser Welt. Schaut heute Abend hinauf, nicht nur zu unserem Turm, sondern auch in den Abendhimmel. Seht die Sterne und lasst euch in das Ohr flüstern: „Fürchte dich nicht“ Gott ist bei uns und trägt uns durch diese Krise hindurch. Kirchengemeinde Bielen

Torgau-Delitzsch



Glocken läuten sonntags um 9.15 Uhr für zehn Minuten

Auch an den kommenden Sonntagen werden die Kirchenglocken wieder zu den gewohnten Zeiten läuten, obwohl wegen der Corona-Pandemie in den Kirchen keine Gottesdienste mehr gefeiert werden können. Das Glockenläuten erinnert uns aber daran, dass überall und in vielfältigen Formen Menschen beieinander sind, um zu beten und sich der Nähe Gottes in allem zu vergewissern.

In vielen Orten werden die Glocken der katholischen und evangelischen Kirchen aber auch zusätzlich um 9.15 Uhr für zehn Minuten zu hören sein.

Das ist eine ungewöhnliche Zeit. Warum? – ? – Weil wir kurz danach an den Gottesdiensten teilnehmen können, die im Fernsehen (um 9.30 Uhr) und im Rundfunk (um 10 Uhr) übertragen werden. Zu dieser ganz bewussten Teilnahme zu Hause soll das ökumenische Glockenläuten um Viertel nach Neun einladen.

Auch wenn wir nicht leiblich beisammen sein können, wissen wir uns doch im gemeinsamen Singen, Hören und Beten vereint. Daraus wachsen Kräfte, um in diesen schwierigen Tagen Lebensmut zu finden und zugleich diejenigen im Blick zu behalten, die der Hilfe besonders bedürfen.

Im Übrigen sind manche Kirchen und Gemeindehäuser auch in der Woche tagsüber offen, so dass die Möglichkeit besteht, dort allein zu sein und zu beten.

Kontakt: Mathias Imbusch, Tel. 034202-51219, Fax 034202-52107, mobil 0176-23244469



Abendmahlsgemeinschaft am Gründonnerstag

Aus der Heilandskirche in Beilrode bei Torgau wird eine Abendmahlsandacht übertragen in die Häuser und an die Tische unserer Gemeindeglieder – und wer mag, weit darüber hinaus. Und gleichzeitig wird die Feier daheim mitvollzogen. Noch sind wir in der Vorbereitung und suchen den richtigen Kanal. Detaillierte Informationen wird es zeitnah für alle geben.

Kontakt: Pfarrerin Anika Scheinemann, Beilrode-Arzberg, Tel. 03421-707148, pfarramt-beilrode@t-online.de

Waltershausen-Ohrdruf



Haus der Generationen

Die Mitarbeitenden des Haus der Generationen sind unter den bekannten Telefonnummern 03622-200374 oder 03622-200575 bzw. 0176-34362582 weiterhin ansprechbar. Jedermann kann sich bei Gesprächsbedarf, Fragen oder Problemen an uns wenden - wir bieten ein offenes Ohr und konkrete Hilfeleistungen je nach Bedarf. Vor der Schließung konnten unsere Gäste, Ehrenamtlichen und weitere Anwohner freiwillig ihre Kontaktdaten angeben und wir telefonieren regelmäßig mit ihnen, um Einsamkeit vorzubeugen und Unterstützung zu leisten. Auch unsere Botschaften, Fotos und Informationen, die wir täglich verschicken, finden bei einem immer größer werdenden Kreis positiven Anklang.



Diakoniestation „St. Elisabeth“

Die Lebensmittelausgabe in Waltershausen wird dank unserer aktiven Mitarbeitenden weitergeführt! Allerdings unter geänderten Bedingungen:

- Ausgabe einmalig pro Woche am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr

- Einhaltung strenger hygienischer Vorschriften sowie Abstandserfordernisse und Einlasskontrolle

Anmeldungen oder Anfragen über das Kontakttelefon des Haus der Generationen.

Weimar

Die Aktion #balkonsingen läuft jeden Abend

Ein musikalischer Gruß und ein geistliches Wort in einem Videoclip aus der Herderkirche finden sich auf der Homepage des Kirchenkreises Weimar (www.kirchenkreis-weimar.de) und auf dem Internetauftritt der Kirchengemeinde Weimar (www.ek-weimar.de).

Es erklingt ausgewählte Kirchenmusik jeweils freitags für den kommenden Sonntag bzw. Montag in der Karwoche für Karfreitag.

Außerdem werden für jeden Sonntag Andachten mit Pfarrerin Krapp und den Weimarer Pfarrern produziert, die Radio Lotte sendet. (UKW: 106,6 MHz). Die erste Andacht mit Pfarrerin Krapp wird Sonntag 10 Uhr gesendet.

Rückfragen und Kontakt: Superintendent Henrich Herbst Tel. 03643-805840

Wittenberg



Ev. Akademie Sachsen-Anhalt

Hat gemeinsam mit Thomas Ebinger, Pfarrer in der Württembergischen Kirche, einen Corona-Bildungsserver für das Computerspiel „Minetest“ (freie Version von Minecraft) installiert. Auf diesem Server haben sich am Dienstag z.B. schon einige Kinder der Kinderkirche „Hoffnungsland“ des Kirchspiel Dobien getroffen, um ihre Kinderkirche zu bauen und die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg weiterzuschreiben.Auch eine Konfigruppe aus einem anderen Ort (ich habe nicht nachgefragt woher) war da. Das Angebot steht allen schulischen und außerschulischen Gruppen kostenlos zur Verfügung. Der Server soll sowohl als virtueller Treffpunkt als auch als Bildungsort dienen.In den nächsten Wochen werden wir dort auch Unterrichtsinhalte einstellen.

Ein paar technische Probleme müssen diese Woche noch behoben werden, wir sind aber auf einem guten Weg, und das Bildungsministerium des Landes Sachsen-Anhalt interessiert sich auch schon dafür. Eine Einleitung finden Sie hier: https://blogs.rpi-virtuell.de/minetest/2020/03/15/der-corona-bildungsserver-startet/. Die weiteren Teilprojekte dann hier: https://blogs.rpi-virtuell.de/minetest/.

Außerdem machen wir uns in der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt gerade auf den Weg, digitale Formen für abgesagte Veranstaltungen und wichtige Themen zu entwickeln. Wir versuchen bei allen Schwierigkeiten die Krise auch als Chance für Neues zu verstehen. Die Angebote veröffentlichen wir dann nach und nach hier: https://ev-akademie-wittenberg.de/online-angebote.

Damit der Corona-Virus unser soziales Leben nicht nur einschränkt, sondern auch neue Potenziale digitaler Bildung sichtbar werden, habe ich meine Minecraft-/Minetest-Netzwerke genutzt, um einen Corona-Bildungsserver zu initiieren: https://junge-akademie-wittenberg.de/bericht/minetest-corona-bildungsserver

Kontakt: Tobias Thiel, Junge Akademie - Gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V.

Tel.: +49 3491 49 88 -15 / -11 / -0 | Fax: +49 3491 49 88 - 22

Mail: thiel@ev-akademie-wittenberg.de

https://www.junge-akademie-wittenberg.de

Kirchenkreis Wittenberg

Ideen, Texte, Andachten, Gebete, Videos, Audios

www.kirchenkreis-wittenberg.de

Kontakt: Superintendentur des Evangelischen Kirchenkreises Wittenberg, Tel. 03491-403200, buero@kirchenkreiswittenberg.de

www.kirchenkreis-wittenberg.de

