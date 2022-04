Neudietendorf (red) – Der Thüringer Pfarrverein hat seinem Vorsitzenden Martin Michaelis in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Neudietendorf das Vertrauen entzogen. In einer Abstimmung hat das Gremium sich für die Abwahl des Pfarrers entschieden. 98 Mitglieder stimmten für die Abwahl, 36 dagegen, 4 enthielten sich. Michaelis habe die Abwahl angenommen, sagte der stellvertretende Vorsitzende Tillmann Boelter, Pfarrer in Saalburg-Ebersdorf, gegenüber der Kirchenzeitung. Michael Thurm, Pfarrer im Ruhestand aus Schwarza, wurde zum Übergangsvorsitzenden gewählt. Der Vorstand des Thüringer Pfarrvereins hatte sich bereits am 28. Januar von Michaelis wegen der Teilnahme an einer Anti-Corona-Demo distanziert.

Anfang März war Michaelis zudem von der Pfarrergesamtvertretung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) von seinem Amt als Vorsitzender entbunden worden.

Michaelis war nach seinem Auftritt bei einer Anti-Corona-Demo am 5. Dezember in Sonneberg in die Kritik geraten. Den Vorwurf, er habe mit seiner Rede zum „kollektiven Ungehorsam“ aufgerufen, hatte er zurückgewiesen (G+H berichtete) .

Der Pfarrer hatte schon mehrfach am Umgang der Kirchenleitung mit der Corona-Krise Kritik geübt, auch in der Kirchenzeitung.

Pfarrer lehnt Gespräch ab