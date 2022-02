Friedrich Kramer erinnert sich noch genau: Er war damals 17 Jahre alt und Schüler des Melanchthon-Gymnasiums der Lutherstadt Wittenberg, als Joachim Garstecki sein Denken „maßgeblich beeinflusst“ hat.

Von Bettina Röder

Wie so viele Jugendliche hatte er sich Anfang der 80er-Jahre der DDR-weiten Bewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ angeschlossen. Er wollte aus seiner Angst vor dem Wettrüsten in Ost und West und vor einem atomaren Krieg keinen Hehl machen.

Dazu habe er immer wieder erklären müssen, was das für ihn als jungen Christen bedeutete und wo der tiefe Grund für sein Engagement lag. „Joachim Garstecki hat uns das Rüstzeug geliefert und vor allem klar gemacht, was christliches Friedenszeugnis heißt“, sagt der Friedensbeauftragte der EKD über Garstecki, der am 28.