Trotz hohem Pandemiegeschehen soll die Bundes-gartenschau in Erfurt am 23. April öffnen. Mit Hygienekonzept und der Beschränkung auf zunächst 15 000 Besucher am Tag sei der Zugang zu den kostenpflichtigen Außenanlagen im Egapark und auf dem Petersberg vertretbar, hieß es. Auch der ökumenische Kirchenbeitrag (im Bild) vor der sanierten Peterskirche soll am Freitag unter dem Motto "Ins Herz gesät" mit einem Gottesdienst eröffnet werden. Die Kirchenzeitung wird als Medienpartner dort vertreten sein. Alle Besucher müssen sich online für einen Buga-Besuch anmelden.

buga2021.de