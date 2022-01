Angesichts der Pläne für eine Impfpflicht sieht die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, die Kirchen in der Pflicht, eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Sie müssten darauf achten, «dass die Tonalität angemessen bleibt» und andere nicht verunglimpft werden, sagte Kurschus NDR Info. Es herrsche in dieser Frage derzeit eine gereizte, hoch emotionalisierte Stimmung. Viele seien «nervlich erschöpft», und manchen gehe es kaum noch um Argumente.

Sie selbst plädiere nach einem langen Lernweg für eine Impfpflicht über einzelne Berufsgruppen hinaus, sagte Kurschus, die auch Präses der westfälischen Landeskirche ist. «Wir kriegen dieses Geschehen nur eingedämmt über das Impfen.