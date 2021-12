Die Weltsynode in Karlsruhe

Weltkirchenrat: Zum ersten Mal sind die Delegierten der Weltkirchenkonferenz in Deutschland zu Gast. Der badische Oberkirchenrat Marc Witzenbacher leitet das Koordinierungsbüro der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK). Mit ihm sprach Willi Wild.

Wer oder was ist der ÖRK, der Ökumenische Rat der Kirchen?

Marc Witzenbacher: Es handelt sich dabei um die älteste und größte ökumenische Organisation der Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 wurde der ÖRK in Amsterdam bei der ersten Vollversammlung gegründet. Damals versammelten sich unterschiedliche Konfessionen, um die Einheit zu fördern. Mittlerweile gibt es 350 Mitgliedskirchen in 110 Ländern, die rund 600 Millionen Christen weltweit repräsentieren.