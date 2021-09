In Sachsen und Thüringen ist die AfD stärkste Kraft bei der Bundestagswahl am 26. September geworden. In Sachsen-Anhalt gelang der Partei der Gewinn zweier Direktmandate.

Von Benjamin Lassiwe

„Mit Sorge sehe ich, dass gerade in unserem Bundesland jene Partei so viel Zuspruch erfahren hat, deren Vertreter zum Teil offen nationalistische und rassistische Vorurteile bedienen, sich Ausländerfeindlichkeit und Verschwörungstheorien gegenüber offen zeigen, Misstrauen in unsere Demokratie schüren und damit zum gesellschaftlichen Unfrieden maßgeblich beitragen“, erklärte Sachsens Landesbischof Tobias Bilz. „Mit der Botschaft des Evangeliums sind solche Haltungen nicht vereinbar.