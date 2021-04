Buga-Außenstandort : Ob tief verschneit oder in frischem Grün, mit Vogelgezwitscher oder Nebelstille – der Park an der Ilm in Weimar ist zu jeder Zeit ein erfreuliches Ziel.

Von Uta Schäfer

Die Weimarer lieben ihren Park, und Gäste der Klassikerstadt beneiden sie um dieses Stück gestaltete Natur. Jung und alt nutzt ihn auf vielfältige Art und Weise. Was andernorts mit Eintrittsgeldern belegt wird, ist hier selbstverständlich frei zugänglich. Und das schon immer, auch zu herzoglichen Zeiten.

Heute zeichnet die Gartenabteilung der Klassik Stiftung Weimar für den Park an der Ilm verantwortlich. Das bedeutet viel Arbeit, fachliches Können und zuweilen Enttäuschung über wenig achtsamen Umgang von Besuchern mit diesem Weltkulturerbe.