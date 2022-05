Versteckte Verletzungen

Rassismus ist auch ein Problem in Kirchengemeinden. Er hat nichts gemein mit dem Bild vom rechtsradikalen Schläger, er ist subtiler und geht uns alle an. Das Gute: Wir können alle etwas dagegen tun.

Von Sabine Ayeni

Wenn ich heute über eine rassismusfreie(re) Kirche schreibe, so tue ich das aus meiner Perspektive als weiße Person. Es ist wichtig, dies voranzustellen, denn: So sehr ich auch versuchen kann, die Welt durch die Augen einer Person, die Rassismus erlebt, zu sehen, ich kann dies immer nur in Ansätzen tun. Mein Herz schlägt für eine inklusive, weltoffene, Menschen zugewandte und von Liebe geprägte Kirche und für eine Kirche, die sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzt.