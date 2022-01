Sie erzählt vom Aufwachsen in einem festen Kinderglauben zum Hineinwachsen in das, was sie zu meinte glauben zu müssen, bis zum Übersichhinauswachsen, als sie ihren Glauben auseinandernimmt und wieder neu zusammensetzt.

Von Katja Schmidtke

Die Autorin Veronika Smoor war lange in evangelikalen Gemeinden verortet, ihre Erfahrungen dort prägen ihr neues Buch "Problemzone Frau". Dennoch sind die knapp 300 Seiten mehr als eine Befreiungsbiografie und auch spannend für Frauen, die in protestantischen Landeskirchen zuhause sind.

Denn die Regeln, was Frauen in ihren Gemeinden zu tun und zu lassen haben, finden sich auch in Landeskirchen. Mal mehr, mal weniger subtil.