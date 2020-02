In der Saalestadt hat ein Kinderschutzhaus für gewaltgeschädigte Kinder eröffnet. Sie sollen hier besonderen Schutz und Zuwendung erfahren. Die Einrichtung in Halle ist eine von deutschlandweit drei "Mattisburgen". Am vergangenen Sonnabend sind nun die ersten Bewohner eingezogen.

Von Claudia Crodel

Kinder, die aufgrund sexuellen Missbrauchs, Gewalt und massiver Vernachlässigung schwerst traumatisiert sind, brauchen besonderen Schutz und Zuwendung. Sie haben meist völlig das Vertrauen zu anderen Menschen verloren, ziehen sich durch die furchtbaren Erlebnisse zurück oder zeichnen sich durch Gewaltbereitschaft und Zerstörungswut aus. In ihren Familien, in Heimen und bei Pflegeeltern können sie oft nicht Fuß fassen.