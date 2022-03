Altenbergen: Wo einst Jugendlichen der Sozialismus gepredigt wurde, werden heute Gottesdienste gefeiert. Ein Besuch im einzigen griechisch-orthodoxen Kloster in den neuen Bundesländern.

Von Reiner Schmalzl

Spätestens wenn der Besucher den vom vergangenen Gottesdienst in der Luft liegenden Duft des Weihrauchs einatmet und die in dieser Fülle nicht vermuteten Ikonen an allen Wänden auf sich wirken lässt, weiß er sich in einer ganz besonderen Kirche in Thüringen. Denn in Altenbergen, einer Ortschaft der jetzigen Landgemeinde Georgenthal (Kirchenkreis Gotha), befindet sich seit genau zehn Jahren das erste und bislang einzige griechisch-orthodoxe Kloster in den neuen Bundesländern.