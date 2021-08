Nutzung: Nicht nur in der Oberlausitz sind Pfarrhäuser baufällig, stehen leer. Könnten sie künftig als Ferienwohnungen dienen? Eine Studie klärt die Machbarkeit.

Von Andreas Kirschke

Risse durchziehen das Mauerwerk. An einigen Stellen tritt bereits Feuchtigkeit auf. Repariert sind Dachstuhl und Dach. »Nur die unteren Räume nutzen wir noch: als Gemeinderaum für die Gottesdienste im Winter, als Büro, als Archiv, Aufenthaltsraum, Küche und Toilette. Die obere Etage steht seit 20 Jahren leer. Es ist so schade um das Haus«, meint Annette Langner (55), Mitarbeiterin im Pfarrsprengel Waldhufen-Vierkirchen bei Niesky in der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Mindestens 350 000 Euro würde die Sanierung des im 17.