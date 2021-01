Thüringens "schönstes" Impfzentrum

Hier piksen nicht nur die Nadeln am Christbaum. Vor einer weihnachtlichen Kulisse wurden Mitte Januar alle Bewohner und ein großer Teil des Betreuungspersonals im Augusta-Viktoria-Stift in Erfurt gegen Covid-19 geimpft. Man sei dankbar, dass in der Einrichtung am Hospitalplatz bisher keine Corona-Infektion festgestellt werden musste, erklärte Stiftungsvorstand Thomas Dewor. Die Weihnachtskrippe im Augusta-Viktoria-Stift wird seit der letzten Kriegsweihnacht 1944 im Betsaal des Stifts aufgebaut. Alljährlich findet hier zum Dreikönigstag der Empfang des Kuratoriums statt, der 2021 coronabedingt ausfallen musste.