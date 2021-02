Thüringens Kurhessen

Erfahrung: "Ihr Schmalkalder wollt wohl etwas Besonderes sein?" So fragte mich einmal ein Thüringer Nachbarpfarrer. Sicher nicht, aber ich bin mit Leidenschaft Pfarrer in dieser Stadt – und das seit 40 Jahren. Ein Bericht aus der Enklave.

Von Manfred Schreiber

Vor 40 Jahren wurde ich in unserer Stadtkirche St. Georg ordiniert. Was ist das Besondere an dieser Gemeinde, werde ich von »Glaube + Heimat« gefragt, der Zeitung, die mich wöchentlich in all den Jahrzehnten begleitet hat. Was hält mich schon so lange hier? Es sind so viele Erfahrungen mit Familien, die ich begleiten durfte, mit Menschen, die ihren Glauben gerade in schweren Zeiten leben und daraus Kraft schöpfen. Das darf ich Tag für Tag dankbar erfahren.