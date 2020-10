Apolda (red) – Auf 40 Jahre deutsch-deutsche Begegnung können in diesem Jahr die Christen aus den Kirchengemeinden Apolda und dem württembergischen Esslingen zurückblicken. Anlässlich der "Rubinhochzeit" war ein Jubiläumstreffen am ersten Oktoberwochenende geplant. Wegen der coronabedingten Entwicklungen im Landkreis Weimarer Land habe dieses nun abgesagt werden müssen. Wie Günter Wagner mitteilte, hatten sich 23 Gäste aus Baden-Württemberg angekündigt. Der Esslinger Pfarrer hatte 1980 auf dem Jugendpfarrertreffen in Leipzig gemeinsam mit seinem Apoldaer Amtskollegen Rein-hard Foerster den Grundstein für die Gemeindepartnerschaft gelegt. Begonnen hatte alles mit einem Besuch der Esslinger Jugend in Apolda zu Pfingsten 1983. Es folgten jährliche Pfingstfreizeiten und nach der Wende Familienfreizeiten in beiden Städten. »Zur damaligen Zeit war für viele Württemberger das Gebiet der ehemaligen DDR so fremd wie Sibirien«, berichtet Wagner, der die Absage bedauert. "Das Rubin-Treffen wollen wir nicht einfach der Corona-Hexe opfern, sondern suchen einen Termin im kommenden Jahr", so der Pfarrer in Ruhe.