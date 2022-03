Erstmals rufen die beiden großen Kirchen gemeinsam zur Nutzung von Verkehrsalternativen in der Passionszeit auf.

Der Aktion der EKM und des Vereins Bus & Bahn Thüringen hat sich bei der elften Auflage auch das Bistum Erfurt angeschlossen. In der Erfurter Innenstadt fuhren Landesbischof Friedrich Kramer (r.) und sein katholischer Amtsbruder Ulrich Neymeyr auf ihren Rädern mit gutem Beispiel voran.

Für Bischof Neymeyr sei der Umstieg aufs Rad ein Gewinn an Lebensqualität. In der Stadt komme er auf zwei Rädern nicht nur schneller voran, er wisse auch nie, wen er unterwegs treffe. Zwar falle es ihm nicht leicht, an frostigen Tagen das Fahrrad zu nehmen. Doch sei er bei der Ankunft im Büro dann „ganz sicher munter“, erklärte der Geistliche.

„Fasten bedeutet, bewusst auf etwas zu verzichten, um neue Erfahrungen zu machen – hier mit Alternativen zum Auto“, wies Kramer auf die besondere Bedeutung der nächsten Wochen hin.