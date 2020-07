Torgau (red) – Im Rahmen der sächsischen Landesgartenschau 2022 in Torgau beteiligt sich auch die evangelische Kirche. Bereits jetzt gibt es dazu intensive Vorbereitungen, soll eine "Gemeinde auf Zeit" gegründet werden. Unterstützt wird sie von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und dem Format „Erprobungsräume“, das besondere Gemeindeformen mit Ausstrahlung nach außen fördert. Unter der Leitung von Nicole Speer macht das Projekt erste Schritte. Nach einem Aufruf kam es Ende Juni zu einem ersten Treffen. 30 Neugierige waren gekommen und haben schon erste Ideen eingebracht, wie man christliches Leben neu erfahrbar machen und auf andere ausstrahlen kann. Dabei gehe es auch um das Herauskommen aus eingetretenen Pfaden, sagt Nicole Speer. Am 15. Juli, 19 Uhr, gibt es das zweite Treffen für die offene Gemeinde, bei der jeder mitmachen kann. Diesmal geht es auf das künftige Laga-Gelände. Treff ist in der Wintergrüne 2.