Arnstadt (red) – Der Kreuzhof des ehemaligen Franziskanerklosters in Arnstadt soll 2021 neu gestaltet werden. Im Rahmen eines studentischen Wettbewerbs der Fachhochschule für Landschaftsgestaltung Erfurt hat der Student Oliver Fiebig einen Entwurf vorgelegt, der von der Kirchengemeinde Arnstadt angenommen wurde, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Der Ort soll für das zukünftige Leben und Arbeiten im „Neuen Zentrum Oberkirche“ eine Quelle der Ruhe, der Muße und In-spiration sein. Das Projekt wird unter anderem von Ian Anderson von der britische Rockband „Jethro Tull“ unterstützt.

Um die Pläne realisieren zu können, sollen 64 000 Euro an Spendenmitteln bis zum 30. April 2021 erzielt werden. Das entspricht dem Eigenanteil, den die Kirchengemeinde Arnstadt im Rahmen einer städtebaulichen Förderung der Gesamtsumme von 160 000 Euro aufbringen muss.